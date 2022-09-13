https://ria.ru/20220913/posevnaya-1816464170.html

В Ростовской области стартовала осенняя посевная кампания

В Ростовской области стартовала осенняя посевная кампания - РИА Новости, 13.09.2022

В Ростовской области стартовала осенняя посевная кампания

Осенняя посевная кампания, в ходе которой будет заложен основной фундамент зернового урожая 2023 года, стартовала в Ростовской области, сообщил первый... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:39

2022-09-13T13:39

2022-09-13T13:39

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Осенняя посевная кампания, в ходе которой будет заложен основной фундамент зернового урожая 2023 года, стартовала в Ростовской области, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров на совещании с руководителями курируемых органов власти."На севере Дона и в ряде восточных районов области стартовала осенняя посевная кампания, озимыми культурами уже засеяно около 180 тысяч гектаров, или 6 процентов от плана посевной", - сказал он. Гончаров уточнил, что в целом аграриям области под урожай 2023 года необходимо посеять около 2,8 миллиона гектаров озимых культур, из которых на долю зерновых приходится 99 процентов.Первый замгубернатора региона подчеркнул, что осенняя посевная кампания является особенно важным периодом для АПК Ростовской области, так как основной урожай зерновых в регионе составляют именно озимые культуры."Благодаря отечественным высокопродуктивным сортам озимой пшеницы и ячменя, обладающим высокой зимостойкостью, есть возможность сформировать высокие урожаи зерна даже при неблагоприятных весенне-летних погодных условиях", - отметил он.Так, в текущем году несмотря на сложные погодные условия, Ростовская область вышла на первое место в стране по урожаю ранних зерновых культур, собрав более 14,5 миллиона тонн. При этом валовой сбор озимой пшеницы превысил 13,3 миллиона тонн при средней урожайности 44,5 ц/га. В целом Ростовская область четвертый год подряд является лидером по производству ранних зерновых и зернобобовых культур в РФ.По данным Минсельхозпрода региона, на сегодняшний день в области практически завершена подготовка почвы под посев озимых, на площадях, высвободившихся после уборки ранних зерновых культур: подготовлено уже 2,5 миллиона гектаров (90 процентов). В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах области ведется заготовка семян озимых культур - из необходимых 560 тысяч тонн заготовлено 406 тысяч тонн.Как заверили власти региона, опасений по обеспечению аграриев семенами зерновых нет. Сев будет проводиться практически в полном объеме семенами отечественной селекции, в основном произведенными в Ростовской области. На развитие элитного семеноводства в текущем году предусмотрена господдержка в объеме более 360 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220815/zerno-1809622109.html

https://ria.ru/20220818/muka-1810460360.html

https://ria.ru/20220826/shakhtery-1812398947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, ростовская область, россия, дон