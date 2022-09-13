Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область отправила 380 тонн гуманитарной помощи на Донбасс - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220913/pomosch-1816403655.html
Липецкая область отправила 380 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
Липецкая область отправила 380 тонн гуманитарной помощи на Донбасс - РИА Новости, 13.09.2022
Липецкая область отправила 380 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
Машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю, всего на Донбасс направлены около 380 тонн груза, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:05
2022-09-13T11:06
липецкая область
игорь артамонов
донбасс
володарский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю, всего на Донбасс направлены около 380 тонн груза, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область продолжает оказывать помощь подшефному Володарскому району Донецкой Народной Республики. Две машины доставили накануне в ДНР более 25 тонн гуманитарной помощи от Союза строителей Липецкой области.Артамонов отметил, что в груз вошли газобетонные блоки, пиломатериалы, металлочерепица, электроинструменты и другие стройматериалы, необходимые для проведения работ по восстановлению жилых зданий и социальных объектов. В частности, для ремонта крыши одного из детских садиков Володарского района."Многие наши предприятия помогают восстанавливать Донбасс. Команда региона старается успеть до холодов выполнить все важные работы в Володарском районе", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220815/artamonov-1809772798.html
донбасс
володарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, донбасс, володарский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Донбасс, Володарский район
11:05 13.09.2022 (обновлено: 11:06 13.09.2022)
 

Липецкая область отправила 380 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю, всего на Донбасс направлены около 380 тонн груза, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, Липецкая область продолжает оказывать помощь подшефному Володарскому району Донецкой Народной Республики. Две машины доставили накануне в ДНР более 25 тонн гуманитарной помощи от Союза строителей Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 16:36Липецкая область
Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО
Артамонов отметил, что в груз вошли газобетонные блоки, пиломатериалы, металлочерепица, электроинструменты и другие стройматериалы, необходимые для проведения работ по восстановлению жилых зданий и социальных объектов. В частности, для ремонта крыши одного из детских садиков Володарского района.
"Многие наши предприятия помогают восстанавливать Донбасс. Команда региона старается успеть до холодов выполнить все важные работы в Володарском районе", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДонбассВолодарский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала