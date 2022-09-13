https://ria.ru/20220913/pomosch-1816403655.html

Липецкая область отправила 380 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Липецкая область отправила 380 тонн гуманитарной помощи на Донбасс - РИА Новости, 13.09.2022

Липецкая область отправила 380 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю, всего на Донбасс направлены около 380 тонн груза, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:05

2022-09-13T11:05

2022-09-13T11:06

липецкая область

игорь артамонов

донбасс

володарский район

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ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю, всего на Донбасс направлены около 380 тонн груза, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область продолжает оказывать помощь подшефному Володарскому району Донецкой Народной Республики. Две машины доставили накануне в ДНР более 25 тонн гуманитарной помощи от Союза строителей Липецкой области.Артамонов отметил, что в груз вошли газобетонные блоки, пиломатериалы, металлочерепица, электроинструменты и другие стройматериалы, необходимые для проведения работ по восстановлению жилых зданий и социальных объектов. В частности, для ремонта крыши одного из детских садиков Володарского района."Многие наши предприятия помогают восстанавливать Донбасс. Команда региона старается успеть до холодов выполнить все важные работы в Володарском районе", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220815/artamonov-1809772798.html

донбасс

володарский район

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Артем Смирнов

игорь артамонов, донбасс, володарский район