https://ria.ru/20220913/podsvetka-1816493691.html

В Париже отключат ночную подсветку у некоторых административных зданий

В Париже отключат ночную подсветку у некоторых административных зданий - РИА Новости, 13.09.2022

В Париже отключат ночную подсветку у некоторых административных зданий

Подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера в целях экономии энергии, сообщила во вторник мэр города Анн Идальго. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:56

2022-09-13T14:56

2022-09-13T14:57

в мире

париж

франция

анн идальго

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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера в целях экономии энергии, сообщила во вторник мэр города Анн Идальго.Мэр Парижа представила ряд мер по экономии энергии, сообщает телеканал BFMTV.В частности, подсветка Парижской ратуши, башни Сен-Жак, мэрий парижских округов и ряда городских музеев будет выключаться в 10 часов вечера, начиная с 23 сентября. Огни Эйфелевой башни будут гасить в 23:45, с окончанием часов посещения. Фонари на улицах продолжат работать всю ночь в целях безопасности, но их яркость также будет снижена.Температура в городских учреждениях будет поддерживаться на уровне 18 градусов, а по ночам снижаться до 12 градусов. Исключение составят детские сады и дома престарелых. Также на один градус – с 27 до 26 градусов – понизится температура воды в общественных бассейнах."Мы организуем обсуждение со всеми экономическими акторами, чтобы понять, как лучше применить эти меры", - заявила мэр."Нам нужно ускориться. Именно из-за того, что мы сейчас столкнулись с кризисом и значительным увеличением цен на энергию, нам необходимо ускорить экологические и энергетические преобразования в городе", – добавила она.Идальго отметила, что Парижу необходима поддержка государства с тем, чтобы инвестирование в городские проекты не прекращалось. Она также призвала правительство выключать подсветку административных зданий.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.

https://ria.ru/20220913/tseny-1816377106.html

https://ria.ru/20220913/germaniya-1816480482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, париж, франция, анн идальго