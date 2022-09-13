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В Париже отключат ночную подсветку у некоторых административных зданий - РИА Новости, 13.09.2022
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В Париже отключат ночную подсветку у некоторых административных зданий
В Париже отключат ночную подсветку у некоторых административных зданий - РИА Новости, 13.09.2022
В Париже отключат ночную подсветку у некоторых административных зданий
Подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера в целях экономии энергии, сообщила во вторник мэр города Анн Идальго. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:56
2022-09-13T14:57
в мире
париж
франция
анн идальго
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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера в целях экономии энергии, сообщила во вторник мэр города Анн Идальго.Мэр Парижа представила ряд мер по экономии энергии, сообщает телеканал BFMTV.В частности, подсветка Парижской ратуши, башни Сен-Жак, мэрий парижских округов и ряда городских музеев будет выключаться в 10 часов вечера, начиная с 23 сентября. Огни Эйфелевой башни будут гасить в 23:45, с окончанием часов посещения. Фонари на улицах продолжат работать всю ночь в целях безопасности, но их яркость также будет снижена.Температура в городских учреждениях будет поддерживаться на уровне 18 градусов, а по ночам снижаться до 12 градусов. Исключение составят детские сады и дома престарелых. Также на один градус – с 27 до 26 градусов – понизится температура воды в общественных бассейнах."Мы организуем обсуждение со всеми экономическими акторами, чтобы понять, как лучше применить эти меры", - заявила мэр."Нам нужно ускориться. Именно из-за того, что мы сейчас столкнулись с кризисом и значительным увеличением цен на энергию, нам необходимо ускорить экологические и энергетические преобразования в городе", – добавила она.Идальго отметила, что Парижу необходима поддержка государства с тем, чтобы инвестирование в городские проекты не прекращалось. Она также призвала правительство выключать подсветку административных зданий.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.
https://ria.ru/20220913/tseny-1816377106.html
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в мире, париж, франция, анн идальго
В мире, Париж, Франция, Анн Идальго
14:56 13.09.2022 (обновлено: 14:57 13.09.2022)
 
В Париже отключат ночную подсветку у некоторых административных зданий

Подсветка Парижской ратуши и музеев перестанет работать ночью ради экономии энергии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера в целях экономии энергии, сообщила во вторник мэр города Анн Идальго.
Мэр Парижа представила ряд мер по экономии энергии, сообщает телеканал BFMTV.
В частности, подсветка Парижской ратуши, башни Сен-Жак, мэрий парижских округов и ряда городских музеев будет выключаться в 10 часов вечера, начиная с 23 сентября. Огни Эйфелевой башни будут гасить в 23:45, с окончанием часов посещения. Фонари на улицах продолжат работать всю ночь в целях безопасности, но их яркость также будет снижена.
Температура в городских учреждениях будет поддерживаться на уровне 18 градусов, а по ночам снижаться до 12 градусов. Исключение составят детские сады и дома престарелых. Также на один градус – с 27 до 26 градусов – понизится температура воды в общественных бассейнах.
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"Мы организуем обсуждение со всеми экономическими акторами, чтобы понять, как лучше применить эти меры", - заявила мэр.
"Нам нужно ускориться. Именно из-за того, что мы сейчас столкнулись с кризисом и значительным увеличением цен на энергию, нам необходимо ускорить экологические и энергетические преобразования в городе", – добавила она.
Идальго отметила, что Парижу необходима поддержка государства с тем, чтобы инвестирование в городские проекты не прекращалось. Она также призвала правительство выключать подсветку административных зданий.
Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.
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