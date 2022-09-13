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Еще одну площадку для регистрации брака открыли в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
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Новости Подмосковья
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Еще одну площадку для регистрации брака открыли в Подмосковье
Еще одну площадку для регистрации брака открыли в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
Еще одну площадку для регистрации брака открыли в Подмосковье
Площадку для заключения брака в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации открыли на территории Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:45
2022-09-13T12:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
брак
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Площадку для заключения брака в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации открыли на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы главного управления ЗАГС Подмосковья.Открытие состоялось в понедельник. В рамках церемонии новобрачные возложили цветы к вечному огню."Это новая, современная, стильная площадка, где будут написаны первые страницы жизни многих семейных пар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/podolsk-1816427303.html
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), общество, брак
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, брак
12:45 13.09.2022
 

Еще одну площадку для регистрации брака открыли в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России
 Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Площадку для заключения брака в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации открыли на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы главного управления ЗАГС Подмосковья.
Открытие состоялось в понедельник. В рамках церемонии новобрачные возложили цветы к вечному огню.
В Подольске в октябре текущего года завершится второй этап благоустройства парка им. В. Талалихина - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
12:25Новости Подмосковья
Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре
"Это новая, современная, стильная площадка, где будут написаны первые страницы жизни многих семейных пар", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Обществобрак
 
 
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