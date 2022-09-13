https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816430537.html
Еще одну площадку для регистрации брака открыли в Подмосковье
Еще одну площадку для регистрации брака открыли в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
Еще одну площадку для регистрации брака открыли в Подмосковье
Площадку для заключения брака в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации открыли на территории Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:45
2022-09-13T12:45
2022-09-13T12:45
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брак
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Площадку для заключения брака в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил Российской Федерации открыли на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы главного управления ЗАГС Подмосковья.Открытие состоялось в понедельник. В рамках церемонии новобрачные возложили цветы к вечному огню."Это новая, современная, стильная площадка, где будут написаны первые страницы жизни многих семейных пар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/podolsk-1816427303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, брак
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, брак