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В подмосковных лесах за сутки ликвидировали три очага возгораний - РИА Новости, 13.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816425765.html
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали три очага возгораний
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали три очага возгораний - РИА Новости, 13.09.2022
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали три очага возгораний
Три очага возгораний общей площадью 0,03 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:14
2022-09-13T12:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Три очага возгораний общей площадью 0,03 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За 12 сентября 2022 года произошло три возгорания на общей площади 0,03 гектара. Все они ликвидированы в день обнаружения", - говорится в сообщении.Также в ведомстве отметили, что 5-ый класс пожарной опасности сохранится на юго-востоке Московской области: в Подольском, Ногинском, Виноградовском, Ступинском, Егорьевском и Шатурском лесничествах."Просим жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах", - добавили в ведомстве.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
12:14 13.09.2022
 

В подмосковных лесах за сутки ликвидировали три очага возгораний

© РИА Новости / Сергей ГунеевОсенний лес
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Три очага возгораний общей площадью 0,03 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
"За 12 сентября 2022 года произошло три возгорания на общей площади 0,03 гектара. Все они ликвидированы в день обнаружения", - говорится в сообщении.
Песок - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:39Новости Подмосковья
Незаконную добычу песка выявили в подмосковном Одинцово
Также в ведомстве отметили, что 5-ый класс пожарной опасности сохранится на юго-востоке Московской области: в Подольском, Ногинском, Виноградовском, Ступинском, Егорьевском и Шатурском лесничествах.
"Просим жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах", - добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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