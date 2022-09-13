https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816425765.html

В подмосковных лесах за сутки ликвидировали три очага возгораний

В подмосковных лесах за сутки ликвидировали три очага возгораний - РИА Новости, 13.09.2022

В подмосковных лесах за сутки ликвидировали три очага возгораний

Три очага возгораний общей площадью 0,03 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:14

2022-09-13T12:14

2022-09-13T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Три очага возгораний общей площадью 0,03 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За 12 сентября 2022 года произошло три возгорания на общей площади 0,03 гектара. Все они ликвидированы в день обнаружения", - говорится в сообщении.Также в ведомстве отметили, что 5-ый класс пожарной опасности сохранится на юго-востоке Московской области: в Подольском, Ногинском, Виноградовском, Ступинском, Егорьевском и Шатурском лесничествах."Просим жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220830/pesok-1813183293.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)