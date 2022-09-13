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Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816401762.html
Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:14
2022-09-13T11:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В рамках телемедицинских консультаций врачи ведут онлайн-прием пациентов, корректируют курс лечения, оформляют электронный рецепт на льготное лекарство, а в случае необходимости направить на дополнительные обследования или консультацию к узкопрофильному специалисту."Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер. За всё время медицинские специалисты в Подмосковье провели 31 тысяч таких консультаций и оформили 14 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество
11:14 13.09.2022
 

Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

© Fotolia / Photographee.euОнлайн-консультация с доктором
Онлайн-консультация с доктором - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Fotolia / Photographee.eu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
В рамках телемедицинских консультаций врачи ведут онлайн-прием пациентов, корректируют курс лечения, оформляют электронный рецепт на льготное лекарство, а в случае необходимости направить на дополнительные обследования или консультацию к узкопрофильному специалисту.
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Более 1,3 тысяч единиц медоборудования получили медорганизации Подмосковья
"Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер. За всё время медицинские специалисты в Подмосковье провели 31 тысяч таких консультаций и оформили 14 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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