https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816401762.html

Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022

Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье

Более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:14

2022-09-13T11:14

2022-09-13T11:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В рамках телемедицинских консультаций врачи ведут онлайн-прием пациентов, корректируют курс лечения, оформляют электронный рецепт на льготное лекарство, а в случае необходимости направить на дополнительные обследования или консультацию к узкопрофильному специалисту."Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер. За всё время медицинские специалисты в Подмосковье провели 31 тысяч таких консультаций и оформили 14 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

https://ria.ru/20220907/medoborudovanie-1815227640.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество