https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816401762.html
Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:14
2022-09-13T11:14
2022-09-13T11:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147383/86/1473838605_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_aea5a4d0e95a374ea178f244f9bfa023.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с момента запуска проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В рамках телемедицинских консультаций врачи ведут онлайн-прием пациентов, корректируют курс лечения, оформляют электронный рецепт на льготное лекарство, а в случае необходимости направить на дополнительные обследования или консультацию к узкопрофильному специалисту."Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер. За всё время медицинские специалисты в Подмосковье провели 31 тысяч таких консультаций и оформили 14 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
https://ria.ru/20220907/medoborudovanie-1815227640.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147383/86/1473838605_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e34a1882282bf0c66bc6e2e7fdf07362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество