https://ria.ru/20220913/patologii-1816573490.html
Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт
Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт - РИА Новости, 13.09.2022
Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт
Неинвазивный пренатальный тест, который позволяет проверить все хромосомы плода, безопасен для ребёнка, не требует контакта с маткой, рассказала доцент кафедры... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:47
2022-09-13T18:47
2022-09-13T18:47
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест, который позволяет проверить все хромосомы плода, безопасен для ребёнка, не требует контакта с маткой, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова."Как проводят исследование? Забирается кровь у беременной женщины, просто из вены, то есть нам не нужно заходить в беременную матку, это абсолютно безопасно для плода", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".Эксперт пояснила, что после этого проводится исследование плазмы крови, в ходе которого "прочитывается" геном плода. Таким образом можно оценить риски как хромосомных аномалий, так и некоторых моногенных заболеваний.
https://ria.ru/20220913/khromosomy-1816572152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, беременность, здоровье - общество
Россия, Общество, беременность, Здоровье - Общество
Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт
Директор ООО "Эвоген" Баранова: неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест, который позволяет проверить все хромосомы плода, безопасен для ребёнка, не требует контакта с маткой, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
"Как проводят исследование? Забирается кровь у беременной женщины, просто из вены, то есть нам не нужно заходить в беременную матку, это абсолютно безопасно для плода", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".
Эксперт пояснила, что после этого проводится исследование плазмы крови, в ходе которого "прочитывается" геном плода. Таким образом можно оценить риски как хромосомных аномалий, так и некоторых моногенных заболеваний.