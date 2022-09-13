https://ria.ru/20220913/patologii-1816573490.html

Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт

Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт - РИА Новости, 13.09.2022

Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт

Неинвазивный пренатальный тест, который позволяет проверить все хромосомы плода, безопасен для ребёнка, не требует контакта с маткой, рассказала доцент кафедры... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:47

2022-09-13T18:47

2022-09-13T18:47

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест, который позволяет проверить все хромосомы плода, безопасен для ребёнка, не требует контакта с маткой, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова."Как проводят исследование? Забирается кровь у беременной женщины, просто из вены, то есть нам не нужно заходить в беременную матку, это абсолютно безопасно для плода", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".Эксперт пояснила, что после этого проводится исследование плазмы крови, в ходе которого "прочитывается" геном плода. Таким образом можно оценить риски как хромосомных аномалий, так и некоторых моногенных заболеваний.

https://ria.ru/20220913/khromosomy-1816572152.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, беременность, здоровье - общество