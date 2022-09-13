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Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт - РИА Новости, 13.09.2022
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Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт
Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт - РИА Новости, 13.09.2022
Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт
Неинвазивный пренатальный тест, который позволяет проверить все хромосомы плода, безопасен для ребёнка, не требует контакта с маткой, рассказала доцент кафедры... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:47
2022-09-13T18:47
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общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест, который позволяет проверить все хромосомы плода, безопасен для ребёнка, не требует контакта с маткой, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова."Как проводят исследование? Забирается кровь у беременной женщины, просто из вены, то есть нам не нужно заходить в беременную матку, это абсолютно безопасно для плода", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".Эксперт пояснила, что после этого проводится исследование плазмы крови, в ходе которого "прочитывается" геном плода. Таким образом можно оценить риски как хромосомных аномалий, так и некоторых моногенных заболеваний.
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россия, общество, беременность, здоровье - общество
Россия, Общество, беременность, Здоровье - Общество
18:47 13.09.2022
 
Неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен, заявила эксперт

Директор ООО "Эвоген" Баранова: неинвазивный тест на хромосомные патологии плода безопасен

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест, который позволяет проверить все хромосомы плода, безопасен для ребёнка, не требует контакта с маткой, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
"Как проводят исследование? Забирается кровь у беременной женщины, просто из вены, то есть нам не нужно заходить в беременную матку, это абсолютно безопасно для плода", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".
Эксперт пояснила, что после этого проводится исследование плазмы крови, в ходе которого "прочитывается" геном плода. Таким образом можно оценить риски как хромосомных аномалий, так и некоторых моногенных заболеваний.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
18:44
Эксперт рассказала о неинвазивном тесте на хромосомные патологии плода
 
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