https://ria.ru/20220913/pamyatnik-1816281666.html

"Мы рискуем жизнью". В Смоленске может исчезнуть уникальный памятник

"Мы рискуем жизнью". В Смоленске может исчезнуть уникальный памятник - РИА Новости, 13.09.2022

"Мы рискуем жизнью". В Смоленске может исчезнуть уникальный памятник

Шедевр неоготики в центре Смоленска — костел Непорочного Зачатия — может скоро разрушиться до основания. Построенное в конце XIX века здание ни разу не... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:00

2022-09-13T08:00

2022-09-13T09:28

религия

смоленск

россия

смоленская область

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Шедевр неоготики в центре Смоленска — костел Непорочного Зачатия — может скоро разрушиться до основания. Построенное в конце XIX века здание ни разу не реставрировали, несмотря на статус памятника культуры. Чиновники не могут организовать ремонт — в ответ на обращения горожан ссылаются на бюрократические проволочки. Аналогичные проблемы и у других религиозных памятников по всей России. РИА Новости разбиралось в ситуации.Для общества опасенВсе больше смолян стараются обходить стороной перекресток улиц Памфилова и Урицкого, что в самом в центре города. Объясняют: "То вдруг куски цемента упадут. А то и целый кирпич".Католический храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии возвели в 1897-м по проекту архитектора Леона Дубейковского, довольно известного в Восточной Европе. Во многих польских и белорусских городах есть дома, построенные под его руководством.После революции костел еще какое-то время продолжал действовать, но в конце концов почти девятитысячную общину разогнали. В 1940 году в храме разместили архив НКВД, а с 1950-х здесь располагался гражданский архив Смоленской области. В середине 1980-х здание признали аварийным, однако до ремонта дело так и не дошло.В 1992 году местным католикам вернули усыпальницу дворян Комаровских при соборе. Спустя три года шедевр неоготики получил статус памятника культуры регионального значения, при этом документы архива вывезли лишь в 2013-м. После чего вспомнили о реставрации."Однако до сих пор все без изменений. Единственное — натянули сетку и сделали на тротуаре навес. Чтоб кирпичи на голову не падали", — говорит Александр Иванов, живущий неподалеку.Пошел по рукамВскоре после перевозки архива здание перешло в федеральную собственность. В 2016-м Росимущество на 49 лет передало костел в безвозмездное пользование СОГБУК "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых", который, согласно договору, обязался проводить там мероприятия. Спустя четыре года в центре заявили, что так и не смогли выполнить условие из-за плохого состояния здания.По тому же документу КВЦ должен был в пятилетний срок провести противоаварийные работы. Однако, как установила в январе 2021-го местная прокуратура, этого так и не произошло.В региональном департаменте культуры с выводами надзорного органа не согласились. И обратили внимание, что центр "в рамках выделенного из бюджета Смоленской области финансирования, а также за счет собственных средств" установил защитную сетку над фасадом и навес над пешеходной дорожкой.Тем не менее после прокурорской проверки КВЦ лишили прав пользования зданием, передав их, как уточнили в Росимуществе, Смоленскому государственному музею-заповеднику. Реставрация из-за этого снова сдвинулась на неопределенный срок.Юридические тонкостиС 2016-го местные власти неоднократно пытались включить храм в федеральные целевые программы, чтобы получить средства на восстановление. Смоленские чиновники предлагали открыть в костеле филиал Московской филармонии, чтобы проводить концерты и экскурсии — как в знаменитом Кафедральном соборе Калининграда. На запрос РИА Новости в Минкультуры ответили, что "в настоящее время не планируется" реализовывать проект с концертной площадкой.Вопрос о судьбе храма в целом осложняет тот факт, что Смоленский музей-заповедник подчиняется региону, а не федеральным ведомствам. По сути, министерство даже не может распорядиться, чтобы памятник отремонтировали.Тем не менее в декабре 2021-го случились первые подвижки — регион "согласовал задание на проведение работ по сохранению костела".Смоляне надеются, что бюрократические процедуры не затянутся. Иначе уникальный памятник неоготики через несколько лет полностью рассыплется.Не один такойПохожие проблемы и у других культовых памятников на территории России, чей правовой статус строго не определен.Так, в селе Холмогоры, на родине Михаила Ломоносова, долгое время не могут восстановить православный Спасо-Преображенский собор. Построенная в конце XVII века церковь признана уникальным примером северного храмового зодчества.Проект реставрации разработали еще в 2008-м. С тех здание обтянуто лесами, удалось лишь отремонтировать колокольню. У местной общины нет средств, а власти региона помочь финансами не могут. Все дело в статусе — это памятник архитектуры федерального значения.Аналогичная ситуация с пещерными монастырями VI-VIII веков в Крыму. Их в регионе всего пять. Самые известные — Шулдан и Челтер-Мармара близ Севастополя.Местная епархия РПЦ не раз заявляла, что готова спасти обители. Но четкого правового статуса у них нет. Объекты культуры до сих пор не переведены из украинского законодательного поля в российское.А пока уникальные святыни разрушаются. И местные жители из-за бюрократических проволочек ничего не могут сделать.

https://ria.ru/20220219/svyatyni-1773639337.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

смоленск, россия, смоленская область, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение