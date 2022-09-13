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Генконсульство в Турции заявило, что Грузия отказывает россиянам во въезде - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
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Генконсульство в Турции заявило, что Грузия отказывает россиянам во въезде
Генконсульство в Турции заявило, что Грузия отказывает россиянам во въезде - РИА Новости, 13.09.2022
Генконсульство в Турции заявило, что Грузия отказывает россиянам во въезде
Грузинские пограничники без объяснения причин выборочно отказывают россиянам во въезде в страну. Об этом сообщил РБК со ссылкой на российское генконсульство в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:29
2022-09-13T12:26
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Грузинские пограничники без объяснения причин выборочно отказывают россиянам во въезде в страну. Об этом сообщил РБК со ссылкой на российское генконсульство в Трабзоне.Как отметили сотрудники дипмиссии, несколько раз в неделю им поступают жалобы от граждан России из-за того, что им запрещают проезд на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска "Сарпи"."К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют", — цитирует издание дипломатов.При этом в генконсульстве рассказали, что в сентябре ситуация с отказами на въезд в Грузию для россиян стала лучше, так как в августе жалобы на действия пограничников приходили почти ежедневно.Ранее глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии. По его словам, статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов нулевая.
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в мире, грузия, турция, трабзон (провинция), рбк (медиагруппа), новости - туризм
В мире, Грузия, Турция, Трабзон (провинция), РБК (медиагруппа), Туризм, Новости - Туризм
11:29 13.09.2022 (обновлено: 12:26 13.09.2022)
 
Генконсульство в Турции заявило, что Грузия отказывает россиянам во въезде

Генконсульство России в Трабзоне: Грузия отказывается пускать некоторых россиян в страну

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Грузинские пограничники без объяснения причин выборочно отказывают россиянам во въезде в страну. Об этом сообщил РБК со ссылкой на российское генконсульство в Трабзоне.
Как отметили сотрудники дипмиссии, несколько раз в неделю им поступают жалобы от граждан России из-за того, что им запрещают проезд на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска "Сарпи".
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"К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют", — цитирует издание дипломатов.
При этом в генконсульстве рассказали, что в сентябре ситуация с отказами на въезд в Грузию для россиян стала лучше, так как в августе жалобы на действия пограничников приходили почти ежедневно.
Ранее глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии. По его словам, статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов нулевая.
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