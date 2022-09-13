https://ria.ru/20220913/otkaz-1816412593.html

Генконсульство в Турции заявило, что Грузия отказывает россиянам во въезде

Генконсульство в Турции заявило, что Грузия отказывает россиянам во въезде - РИА Новости, 13.09.2022

Генконсульство в Турции заявило, что Грузия отказывает россиянам во въезде

Грузинские пограничники без объяснения причин выборочно отказывают россиянам во въезде в страну. Об этом сообщил РБК со ссылкой на российское генконсульство в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:29

2022-09-13T11:29

2022-09-13T12:26

в мире

грузия

турция

трабзон (провинция)

рбк (медиагруппа)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e79d9c043c3251fa7f02d3597bcb374.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Грузинские пограничники без объяснения причин выборочно отказывают россиянам во въезде в страну. Об этом сообщил РБК со ссылкой на российское генконсульство в Трабзоне.Как отметили сотрудники дипмиссии, несколько раз в неделю им поступают жалобы от граждан России из-за того, что им запрещают проезд на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска "Сарпи"."К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют", — цитирует издание дипломатов.При этом в генконсульстве рассказали, что в сентябре ситуация с отказами на въезд в Грузию для россиян стала лучше, так как в августе жалобы на действия пограничников приходили почти ежедневно.Ранее глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии. По его словам, статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов нулевая.

https://ria.ru/20220826/gruziya-1812291944.html

https://ria.ru/20220901/gruziya-1813817086.html

грузия

турция

трабзон (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, грузия, турция, трабзон (провинция), рбк (медиагруппа), новости - туризм