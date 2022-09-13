https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816507303.html

Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС

Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС - РИА Новости, 13.09.2022

Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС

Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:30

2022-09-13T15:30

2022-09-13T15:30

в мире

владимир зеленский

украина

киев

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Страны-члены и институции ЕС должны внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, в частности, путем налаживания устойчивых поставок оружия, финансовой помощи и проведения тренировочных миссий", - говорится в тексте проекта.В документе отмечено, что Киеву понадобится группа международных гарантов, которые будут предоставлять финансовую помощь и прямые инвестиции, поддержку и развитие оборонно-промышленного сектора Украины по стандартам ЕС/НАТО. Также предусмотрен "доступ к программам финансирования ЕС для развития совместно с государствами-членами ЕС новых оборонных возможностей"."Как кандидат на членство в ЕС Украина может получить привилегированный доступ к финансированию ЕС, главным образом Европейского фонда обороны и Европейского фонда мира", - указывается в проекте.

https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр