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Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС - РИА Новости, 13.09.2022
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Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС
Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС - РИА Новости, 13.09.2022
Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС
Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:30
2022-09-13T15:30
в мире
владимир зеленский
украина
киев
сша
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Страны-члены и институции ЕС должны внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, в частности, путем налаживания устойчивых поставок оружия, финансовой помощи и проведения тренировочных миссий", - говорится в тексте проекта.В документе отмечено, что Киеву понадобится группа международных гарантов, которые будут предоставлять финансовую помощь и прямые инвестиции, поддержку и развитие оборонно-промышленного сектора Украины по стандартам ЕС/НАТО. Также предусмотрен "доступ к программам финансирования ЕС для развития совместно с государствами-членами ЕС новых оборонных возможностей"."Как кандидат на членство в ЕС Украина может получить привилегированный доступ к финансированию ЕС, главным образом Европейского фонда обороны и Европейского фонда мира", - указывается в проекте.
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:30 13.09.2022
 
Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС

Проект гарантий безопасности предусматривает постоянные поставки Украине оружия из ЕС

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.
Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.
"Страны-члены и институции ЕС должны внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, в частности, путем налаживания устойчивых поставок оружия, финансовой помощи и проведения тренировочных миссий", - говорится в тексте проекта.
В документе отмечено, что Киеву понадобится группа международных гарантов, которые будут предоставлять финансовую помощь и прямые инвестиции, поддержку и развитие оборонно-промышленного сектора Украины по стандартам ЕС/НАТО. Также предусмотрен "доступ к программам финансирования ЕС для развития совместно с государствами-членами ЕС новых оборонных возможностей".
"Как кандидат на членство в ЕС Украина может получить привилегированный доступ к финансированию ЕС, главным образом Европейского фонда обороны и Европейского фонда мира", - указывается в проекте.
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