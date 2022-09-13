https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816507303.html
Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС
Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС - РИА Новости, 13.09.2022
Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС
Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:30
2022-09-13T15:30
2022-09-13T15:30
в мире
владимир зеленский
украина
киев
сша
нато
евросоюз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Страны-члены и институции ЕС должны внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, в частности, путем налаживания устойчивых поставок оружия, финансовой помощи и проведения тренировочных миссий", - говорится в тексте проекта.В документе отмечено, что Киеву понадобится группа международных гарантов, которые будут предоставлять финансовую помощь и прямые инвестиции, поддержку и развитие оборонно-промышленного сектора Украины по стандартам ЕС/НАТО. Также предусмотрен "доступ к программам финансирования ЕС для развития совместно с государствами-членами ЕС новых оборонных возможностей"."Как кандидат на членство в ЕС Украина может получить привилегированный доступ к финансированию ЕС, главным образом Европейского фонда обороны и Европейского фонда мира", - указывается в проекте.
https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС
Проект гарантий безопасности предусматривает постоянные поставки Украине оружия из ЕС