Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные за 16 минут обстреляли Минеральное, Зайцево и Донецк
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за 16 минут обстреляли Минеральное, Зайцево и два района Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя пять выстрелов из танка, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.56 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов из танка; 17.56 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска в 18.05 выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Зайцево.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о четырех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Донецк 11 раз подвергался обстрелам со стороны украинских войск, по городу были выпущены в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстреле Куйбышевского района Донецка мирный житель получил ранение.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.