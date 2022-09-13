https://ria.ru/20220913/obstrel-1816573725.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 16 минут обстреляли Минеральное, Зайцево и два района Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:49

2022-09-13T18:49

2022-09-13T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецк (днр)

сцкк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за 16 минут обстреляли Минеральное, Зайцево и два района Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя пять выстрелов из танка, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.56 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов из танка; 17.56 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 18.05 выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Зайцево.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о четырех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Донецк 11 раз подвергался обстрелам со стороны украинских войск, по городу были выпущены в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстреле Куйбышевского района Донецка мирный житель получил ранение.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, зайцево, донецк (днр), сцкк, донецкая народная республика