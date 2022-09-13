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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816573725.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.09.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 16 минут обстреляли Минеральное, Зайцево и два района Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:49
2022-09-13T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецк (днр)
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за 16 минут обстреляли Минеральное, Зайцево и два района Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя пять выстрелов из танка, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.56 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов из танка; 17.56 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 18.05 выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Зайцево.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о четырех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Донецк 11 раз подвергался обстрелам со стороны украинских войск, по городу были выпущены в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстреле Куйбышевского района Донецка мирный житель получил ранение.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, зайцево, донецк (днр), сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецк (ДНР), СЦКК, Донецкая Народная Республика
18:49 13.09.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

СЦКК ДНР: украинские военные за 16 минут обстреляли Минеральное, Зайцево и Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за 16 минут обстреляли Минеральное, Зайцево и два района Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя пять выстрелов из танка, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.56 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов из танка; 17.56 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска в 18.05 выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Зайцево.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о четырех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Донецк 11 раз подвергался обстрелам со стороны украинских войск, по городу были выпущены в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстреле Куйбышевского района Донецка мирный житель получил ранение.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецк (ДНР)СЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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