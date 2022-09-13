https://ria.ru/20220913/obstrel-1816508005.html

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 13.09.2022

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов натовского калибра

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:32

2022-09-13T15:32

2022-09-13T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.13 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.43 мск по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220910/himars-1815873657.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816477301.html

донецк (днр)

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика