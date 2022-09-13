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При обстреле Стаханова в ЛНР повреждены жилые дома и школа - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816507678.html
При обстреле Стаханова в ЛНР повреждены жилые дома и школа
При обстреле Стаханова в ЛНР повреждены жилые дома и школа - РИА Новости, 13.09.2022
При обстреле Стаханова в ЛНР повреждены жилые дома и школа
Здание школы и шесть многоквартирных домов повреждены при обстреле Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS украинскими войсками, сообщило во вторник... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:30
2022-09-13T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
стаханов
луганская народная республика
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Здание школы и шесть многоквартирных домов повреждены при обстреле Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждено шесть многоквартирных жилых домов, и средняя школа №2", - говорится в сообщении ведомства его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
стаханов
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в мире, сша, стаханов, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Стаханов, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
15:30 13.09.2022 (обновлено: 15:31 13.09.2022)
 
При обстреле Стаханова в ЛНР повреждены жилые дома и школа

СЦКК ЛНР: при обстреле Стаханова со стороны ВСУ повреждены школа и шесть домов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Стаханову в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия удара ВСУ по Стаханову в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 сен – РИА Новости. Здание школы и шесть многоквартирных домов повреждены при обстреле Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS украинскими войсками, сообщило во вторник представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждено шесть многоквартирных жилых домов, и средняя школа №2", - говорится в сообщении ведомства его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСтахановЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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