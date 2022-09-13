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Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска

Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска - РИА Новости, 13.09.2022

Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения, заявило представительство Луганской народной... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:30

2022-09-13T14:30

2022-09-13T14:40

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.02 (время совпадает с мск) по городу Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220910/himars-1815873657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр