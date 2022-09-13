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Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816484377.html
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска - РИА Новости, 13.09.2022
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения, заявило представительство Луганской народной... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:30
2022-09-13T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.02 (время совпадает с мск) по городу Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220910/himars-1815873657.html
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:30 13.09.2022 (обновлено: 14:40 13.09.2022)
 
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска

Украинские военные обстреляли из HIMARS Лисичанск, два человека погибли

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.02 (время совпадает с мск) по городу Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 16:20
Киев получит важные боеприпасы к HIMARS, заявили в минобороны Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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