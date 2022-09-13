14:30 13.09.2022 (обновлено: 14:40 13.09.2022)
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска
Украинские военные обстреляли из HIMARS Лисичанск, два человека погибли
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.02 (время совпадает с мск) по городу Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
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