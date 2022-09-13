https://ria.ru/20220913/obstrel-1816426770.html

Житель запорожского села заявил, что ВСУ обстреливает гражданские объекты

Житель запорожского села заявил, что ВСУ обстреливает гражданские объекты - РИА Новости, 13.09.2022

Житель запорожского села заявил, что ВСУ обстреливает гражданские объекты

Житель села Терпенье Запорожской области рассказал РИА Новости, что во время обстрела со стороны Украины серьезно пострадала ремонтная база сельхозтехники, люди РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:17

2022-09-13T12:17

2022-09-13T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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ТЕРПЕНЬЕ (Запорожская область), 13 сен – РИА Новости. Житель села Терпенье Запорожской области рассказал РИА Новости, что во время обстрела со стороны Украины серьезно пострадала ремонтная база сельхозтехники, люди остались без работы."Во время прилета были сильные взрывы. Люди перепуганные. Здесь происходил ремонт сельхозтехники... Бьют по гражданским объектам, военной техники здесь не было… Вот части комбайна, подборщик… Это создано трудом народа... Тут люди работали. Их лишили рабочих мест", - рассказал житель села. От базы практически ничего не осталось, здание выгорело, внутри - раскуроченная техника, а также кругом разбросаны осколки и "начинка" от снарядов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220907/energodar-1815155199.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр