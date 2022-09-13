Рейтинг@Mail.ru
Житель запорожского села заявил, что ВСУ обстреливает гражданские объекты - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816426770.html
Житель запорожского села заявил, что ВСУ обстреливает гражданские объекты
Житель запорожского села заявил, что ВСУ обстреливает гражданские объекты - РИА Новости, 13.09.2022
Житель запорожского села заявил, что ВСУ обстреливает гражданские объекты
Житель села Терпенье Запорожской области рассказал РИА Новости, что во время обстрела со стороны Украины серьезно пострадала ремонтная база сельхозтехники, люди РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:17
2022-09-13T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808291086_364:446:3212:2048_1920x0_80_0_0_8be2c821cf69f4707d8a37cdfb249448.jpg
ТЕРПЕНЬЕ (Запорожская область), 13 сен – РИА Новости. Житель села Терпенье Запорожской области рассказал РИА Новости, что во время обстрела со стороны Украины серьезно пострадала ремонтная база сельхозтехники, люди остались без работы."Во время прилета были сильные взрывы. Люди перепуганные. Здесь происходил ремонт сельхозтехники... Бьют по гражданским объектам, военной техники здесь не было… Вот части комбайна, подборщик… Это создано трудом народа... Тут люди работали. Их лишили рабочих мест", - рассказал житель села. От базы практически ничего не осталось, здание выгорело, внутри - раскуроченная техника, а также кругом разбросаны осколки и "начинка" от снарядов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/energodar-1815155199.html
украина
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808291086_698:246:3100:2048_1920x0_80_0_0_c52e5dfd40c4d66e772912d9f832ba64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:17 13.09.2022
 
Житель запорожского села заявил, что ВСУ обстреливает гражданские объекты

Житель села Терпенье Запорожской области: ВСУ обстреляли ремонтную базу сельхозтехники

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕРПЕНЬЕ (Запорожская область), 13 сен – РИА Новости. Житель села Терпенье Запорожской области рассказал РИА Новости, что во время обстрела со стороны Украины серьезно пострадала ремонтная база сельхозтехники, люди остались без работы.
"Во время прилета были сильные взрывы. Люди перепуганные. Здесь происходил ремонт сельхозтехники... Бьют по гражданским объектам, военной техники здесь не было… Вот части комбайна, подборщик… Это создано трудом народа... Тут люди работали. Их лишили рабочих мест", - рассказал житель села. От базы практически ничего не осталось, здание выгорело, внутри - раскуроченная техника, а также кругом разбросаны осколки и "начинка" от снарядов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Последствия обстрела Энергодара
7 сентября, 15:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли массированные удары по Энергодару
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала