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Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке - РИА Новости, 13.09.2022
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Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке
Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке - РИА Новости, 13.09.2022
Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке
Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Новокузнецке, в торжественном мероприятии принял участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:48
2022-09-13T19:43
общество
сергей цивилев
кемеровская область
новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 13 сен – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Новокузнецке, в торжественном мероприятии принял участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба правительства региона."В Новокузнецке состоялось торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести". Местом для установки выбрали сквер имени маршала Г.К. Жукова. Его капитально отремонтировали, провели благоустройство. Теперь все пространство в этой части города выполнено в едином стиле", – говорится в сообщении.Отмечается, что стелы "Город трудовой доблести" устанавливают во всех городах России, которые по указу президента РФ Владимира Путина удостоены этого почетного звания. Единое требование — стела должна быть выполнена в виде колонны с гербом города, в остальном можно дополнять конструкцию своими символами и формами, которые отражают значимые исторические факты и трудовые подвиги жителей."Сегодняшнее событие — дань уважения тому трудовому подвигу, который новокузнечане совершили в тылу во имя Великой Победы. И дата сегодня особенная — 13 сентября 1945 года за успешное выполнение задания Государственного комитета обороны по обеспечению металлом производства танков, самолетов, вооружений и боеприпасов КМК награжден орденом Кутузова 1-й степени. Это была большая редкость, когда военную награду вручали заводу. Но новокузнечане своим самоотверженным трудом заслужили эту честь. Об этом должны знать и помнить все поколения горожан!" — цитирует пресс-служба главу региона.Уточняется, что концепцию Новокузнецкой стелы и пространства вокруг разработал местный художник Илья Храбрый. 17-метровая скульптурная композиция с панорамой трудовых подвигов новокузнечан вписалась в архитектурный стиль центральной части города. Вокруг стелы возведено "кольцо", внутри которого смонтированы светодиодные панели для демонстрации видеоматериалов. Снаружи расположены черно-белые рисунки с сюжетами военных лет.Рядом со стелой установлена информационная стойка-терминал, где, подключившись по QR-коду к виртуальной базе данных Музея Великой Отечественной войны "1418 Дорога памяти", можно узнать о своем герое. По периметру сквера установлены парковые торшеры, диваны, пергалы с качелями, урны, детский городок, стилизованный под военно-патриотическую тематику, установлены точки доступа к беспроводному интернету. Сквер имени Г.К. Жукова будет зоной без алкоголя и курения.Звание "Город трудовой доблести" Новокузнецку присвоил президент РФ Владимир Путин в 2020 году.В 1942 и 1943 годах Кузнецкий металлургический комбинат выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката. Из кузнецкого металла был изготовлен каждый четвертый снаряд и каждый второй танк. Половина боевых самолетов была сделана из кузнецкого алюминия. Кроме этого, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся.
https://ria.ru/20220825/novokuznetsk-1812049839.html
https://ria.ru/20220223/kuzbass-1774492240.html
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общество, сергей цивилев, кемеровская область, новокузнецк
Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Новокузнецк
16:48 13.09.2022 (обновлено: 19:43 13.09.2022)
 
Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке

Цивилев принял участие в открытии стелы "Город трудовой доблести" в Новокузнецке

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Новокузнецке открыли стелу Город трудовой доблести
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
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КЕМЕРОВО, 13 сен – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Новокузнецке, в торжественном мероприятии принял участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Новокузнецке состоялось торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести". Местом для установки выбрали сквер имени маршала Г.К. Жукова. Его капитально отремонтировали, провели благоустройство. Теперь все пространство в этой части города выполнено в едином стиле", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что стелы "Город трудовой доблести" устанавливают во всех городах России, которые по указу президента РФ Владимира Путина удостоены этого почетного звания. Единое требование — стела должна быть выполнена в виде колонны с гербом города, в остальном можно дополнять конструкцию своими символами и формами, которые отражают значимые исторические факты и трудовые подвиги жителей.
"Сегодняшнее событие — дань уважения тому трудовому подвигу, который новокузнечане совершили в тылу во имя Великой Победы. И дата сегодня особенная — 13 сентября 1945 года за успешное выполнение задания Государственного комитета обороны по обеспечению металлом производства танков, самолетов, вооружений и боеприпасов КМК награжден орденом Кутузова 1-й степени. Это была большая редкость, когда военную награду вручали заводу. Но новокузнечане своим самоотверженным трудом заслужили эту честь. Об этом должны знать и помнить все поколения горожан!" — цитирует пресс-служба главу региона.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Новокузнецке открыли стелу Город трудовой доблести
1 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Новокузнецке открыли стелу Город трудовой доблести
2 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Новокузнецке открыли стелу Город трудовой доблести
3 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Новокузнецке открыли стелу Город трудовой доблести
4 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Новокузнецке открыли стелу Город трудовой доблести
5 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Новокузнецке открыли стелу Город трудовой доблести
6 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
3 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
4 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
5 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
6 из 6
В Новокузнецке открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Уточняется, что концепцию Новокузнецкой стелы и пространства вокруг разработал местный художник Илья Храбрый. 17-метровая скульптурная композиция с панорамой трудовых подвигов новокузнечан вписалась в архитектурный стиль центральной части города. Вокруг стелы возведено "кольцо", внутри которого смонтированы светодиодные панели для демонстрации видеоматериалов. Снаружи расположены черно-белые рисунки с сюжетами военных лет.
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Рядом со стелой установлена информационная стойка-терминал, где, подключившись по QR-коду к виртуальной базе данных Музея Великой Отечественной войны "1418 Дорога памяти", можно узнать о своем герое. По периметру сквера установлены парковые торшеры, диваны, пергалы с качелями, урны, детский городок, стилизованный под военно-патриотическую тематику, установлены точки доступа к беспроводному интернету. Сквер имени Г.К. Жукова будет зоной без алкоголя и курения.
Звание "Город трудовой доблести" Новокузнецку присвоил президент РФ Владимир Путин в 2020 году.
В 1942 и 1943 годах Кузнецкий металлургический комбинат выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката. Из кузнецкого металла был изготовлен каждый четвертый снаряд и каждый второй танк. Половина боевых самолетов была сделана из кузнецкого алюминия. Кроме этого, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся.
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ОбществоСергей ЦивилевКемеровская областьНовокузнецк
 
 
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