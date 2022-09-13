https://ria.ru/20220913/novokuznetsk-1816538734.html

Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке

Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке - РИА Новости, 13.09.2022

Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке

Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Новокузнецке, в торжественном мероприятии принял участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:48

2022-09-13T16:48

2022-09-13T19:43

общество

сергей цивилев

кемеровская область

новокузнецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816541549_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_886ab34a508e66187185941db790606c.jpg

КЕМЕРОВО, 13 сен – РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Новокузнецке, в торжественном мероприятии принял участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба правительства региона."В Новокузнецке состоялось торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести". Местом для установки выбрали сквер имени маршала Г.К. Жукова. Его капитально отремонтировали, провели благоустройство. Теперь все пространство в этой части города выполнено в едином стиле", – говорится в сообщении.Отмечается, что стелы "Город трудовой доблести" устанавливают во всех городах России, которые по указу президента РФ Владимира Путина удостоены этого почетного звания. Единое требование — стела должна быть выполнена в виде колонны с гербом города, в остальном можно дополнять конструкцию своими символами и формами, которые отражают значимые исторические факты и трудовые подвиги жителей."Сегодняшнее событие — дань уважения тому трудовому подвигу, который новокузнечане совершили в тылу во имя Великой Победы. И дата сегодня особенная — 13 сентября 1945 года за успешное выполнение задания Государственного комитета обороны по обеспечению металлом производства танков, самолетов, вооружений и боеприпасов КМК награжден орденом Кутузова 1-й степени. Это была большая редкость, когда военную награду вручали заводу. Но новокузнечане своим самоотверженным трудом заслужили эту честь. Об этом должны знать и помнить все поколения горожан!" — цитирует пресс-служба главу региона.Уточняется, что концепцию Новокузнецкой стелы и пространства вокруг разработал местный художник Илья Храбрый. 17-метровая скульптурная композиция с панорамой трудовых подвигов новокузнечан вписалась в архитектурный стиль центральной части города. Вокруг стелы возведено "кольцо", внутри которого смонтированы светодиодные панели для демонстрации видеоматериалов. Снаружи расположены черно-белые рисунки с сюжетами военных лет.Рядом со стелой установлена информационная стойка-терминал, где, подключившись по QR-коду к виртуальной базе данных Музея Великой Отечественной войны "1418 Дорога памяти", можно узнать о своем герое. По периметру сквера установлены парковые торшеры, диваны, пергалы с качелями, урны, детский городок, стилизованный под военно-патриотическую тематику, установлены точки доступа к беспроводному интернету. Сквер имени Г.К. Жукова будет зоной без алкоголя и курения.Звание "Город трудовой доблести" Новокузнецку присвоил президент РФ Владимир Путин в 2020 году.В 1942 и 1943 годах Кузнецкий металлургический комбинат выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката. Из кузнецкого металла был изготовлен каждый четвертый снаряд и каждый второй танк. Половина боевых самолетов была сделана из кузнецкого алюминия. Кроме этого, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся.

https://ria.ru/20220825/novokuznetsk-1812049839.html

https://ria.ru/20220223/kuzbass-1774492240.html

https://ria.ru/20210506/t-34-1731300279.html

кемеровская область

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей цивилев, кемеровская область, новокузнецк