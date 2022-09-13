https://ria.ru/20220913/nikaragua-1816363207.html
Президент Никарагуа поздравил Путина и Медведева с победой "Единой России"
Президент Никарагуа поздравил Путина и Медведева с победой "Единой России" - РИА Новости, 13.09.2022
Президент Никарагуа поздравил Путина и Медведева с победой "Единой России"
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент страны Росарио Мурильо направили поздравления президенту России Владимиру Путину и председателю "Единой... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T02:52
2022-09-13T02:52
2022-09-13T02:52
даниэль ортега
владимир путин
никарагуа
россия
в мире
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МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент страны Росарио Мурильо направили поздравления президенту России Владимиру Путину и председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву в связи с победой этой партии на региональных выборах-2022 в РФ.Супруги, возглавляющие исполнительную власть центральноамериканской страны, назвали результаты выборов победой программ и перспектив партии "Единая Россия" и выражением народного доверия."Ваш народ подтвердил свое единство на пути, которым героически и победоносно, в защиту мира и блага идет Российская Федерация", - говорится в тексте письма.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. По итогам голосований все 14 действующих губернаторов, которые выдвигались на новый срок, сумели сохранить свои посты. В целом политологи единодушно отмечают уверенную поддержку "Единой России" как на региональных, так и на муниципальных выборах, а также кандидатур врио губернаторов.Как отмечал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, "Единая Россия", получив около 80% мандатов в гордумах и заксобраниях, везде улучшила результат по сравнению с итогами выборов 2017 года и в Госдуму в прошлом году. ЕР воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даниэль ортега, владимир путин, никарагуа, россия, в мире
Даниэль Ортега, Владимир Путин, Никарагуа, Россия, В мире
Президент Никарагуа поздравил Путина и Медведева с победой "Единой России"
Президент Никарагуа Ортега поздравил Путина и Медведева с победой "Единой России"
МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент страны Росарио Мурильо направили
поздравления президенту России Владимиру Путину и председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву в связи с победой этой партии на региональных выборах-2022 в РФ.
"Это особенный день, и мы хотим поприветствовать и поздравить вас с победой партии "Единая Россия" на региональных выборах в братской Российской Федерации", - говорится в тексте письма, которое опубликовал на своем сайте никарагуанский Canal 4.
Супруги, возглавляющие исполнительную власть центральноамериканской страны, назвали результаты выборов победой программ и перспектив партии "Единая Россия" и выражением народного доверия.
"Ваш народ подтвердил свое единство на пути, которым героически и победоносно, в защиту мира и блага идет Российская Федерация", - говорится в тексте письма.
Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. По итогам голосований все 14 действующих губернаторов, которые выдвигались на новый срок, сумели сохранить свои посты. В целом политологи единодушно отмечают уверенную поддержку "Единой России" как на региональных, так и на муниципальных выборах, а также кандидатур врио губернаторов.
Как отмечал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, "Единая Россия", получив около 80% мандатов в гордумах и заксобраниях, везде улучшила результат по сравнению с итогами выборов 2017 года и в Госдуму в прошлом году. ЕР воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.