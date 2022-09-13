https://ria.ru/20220913/nikaragua-1816363207.html

Президент Никарагуа поздравил Путина и Медведева с победой "Единой России"

Президент Никарагуа поздравил Путина и Медведева с победой "Единой России" - РИА Новости, 13.09.2022

Президент Никарагуа поздравил Путина и Медведева с победой "Единой России"

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент страны Росарио Мурильо направили поздравления президенту России Владимиру Путину и председателю "Единой... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:52

2022-09-13T02:52

2022-09-13T02:52

даниэль ортега

владимир путин

никарагуа

россия

в мире

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МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент страны Росарио Мурильо направили поздравления президенту России Владимиру Путину и председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву в связи с победой этой партии на региональных выборах-2022 в РФ.Супруги, возглавляющие исполнительную власть центральноамериканской страны, назвали результаты выборов победой программ и перспектив партии "Единая Россия" и выражением народного доверия."Ваш народ подтвердил свое единство на пути, которым героически и победоносно, в защиту мира и блага идет Российская Федерация", - говорится в тексте письма.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. По итогам голосований все 14 действующих губернаторов, которые выдвигались на новый срок, сумели сохранить свои посты. В целом политологи единодушно отмечают уверенную поддержку "Единой России" как на региональных, так и на муниципальных выборах, а также кандидатур врио губернаторов.Как отмечал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, "Единая Россия", получив около 80% мандатов в гордумах и заксобраниях, везде улучшила результат по сравнению с итогами выборов 2017 года и в Госдуму в прошлом году. ЕР воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

https://ria.ru/20220912/vybory-1816240731.html

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даниэль ортега, владимир путин, никарагуа, россия, в мире