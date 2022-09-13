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Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html
Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье
Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье
Более тысячи нарушений по переходу железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье выявили камеры с искусственным распознаванием лиц, говорится в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:20
2022-09-13T13:20
новости подмосковья
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более тысячи нарушений по переходу железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье выявили камеры с искусственным распознаванием лиц, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Камера с искусственным распознаванием лиц была установлена в июле в городском округе Раменское.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Общество
13:20 13.09.2022
 

Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиУстановка камеры для выявления нарушений правил перехода на ж/д станции Подмосковья
Установка камеры для выявления нарушений правил перехода на ж/д станции Подмосковья - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Установка камеры для выявления нарушений правил перехода на ж/д станции Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более тысячи нарушений по переходу железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье выявили камеры с искусственным распознаванием лиц, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Камера с искусственным распознаванием лиц была установлена в июле в городском округе Раменское.
"Благодаря современному оборудованию уже зафиксировано более тысячи нарушений. Данные автоматически передаются в транспортную полицию. Полицейские определяют личность и направляют нарушителю уведомление о штрафе", - рассказал председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
Ж/д переезд в Раменском округе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 15:12Новости Подмосковья
В Подмосковье с помощью камер начали выявлять нарушителей ж/д переходов
 
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