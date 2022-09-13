https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html

Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье

Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022

Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье

Более тысячи нарушений по переходу железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье выявили камеры с искусственным распознаванием лиц, говорится в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:20

2022-09-13T13:20

2022-09-13T13:20

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более тысячи нарушений по переходу железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье выявили камеры с искусственным распознаванием лиц, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Камера с искусственным распознаванием лиц была установлена в июле в городском округе Раменское.

https://ria.ru/20220722/kamery-1804268132.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, общество