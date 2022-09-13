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Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье
Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2022
Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье
Более тысячи нарушений по переходу железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье выявили камеры с искусственным распознаванием лиц, говорится в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:20
2022-09-13T13:20
2022-09-13T13:20
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более тысячи нарушений по переходу железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье выявили камеры с искусственным распознаванием лиц, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Камера с искусственным распознаванием лиц была установлена в июле в городском округе Раменское.
https://ria.ru/20220722/kamery-1804268132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Общество