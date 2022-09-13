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Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, принимал наркотики - РИА Новости, 13.09.2022
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Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, принимал наркотики
Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, принимал наркотики - РИА Новости, 13.09.2022
Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, принимал наркотики
Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, признался в употреблении наркотиков, в момент ЧП он был в наркотическом опьянении, сообщила журналистам во... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:26
2022-09-13T10:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, признался в употреблении наркотиков, в момент ЧП он был в наркотическом опьянении, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным ведомства, накануне молодой человек перевесил годовалую дочь через перила балкона 13-го этажа и начал кричать, что вот-вот он ее сбросит. Ребенка спасли подоспевшие сотрудники полиции, а дебошира задержали."В ходе допроса он сообщил следствию, что употребляет наркотические вещества и в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Назначены необходимые судебные экспертизы. Для проверки его психического здоровья будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Иванова.По ее словам, мужчине предъявлено обвинение. Сегодня следователи будут ходатайствовать о заключении обвиняемого в СИЗО на время расследования.Кроме того, в рамках расследования на предмет статьи УК РФ "Халатность" будет оценена работа чиновников органов опеки.Мать спасенного ребенка объяснила поступок мужа "белой горячкой". По ее словам, она вышла на молочную кухню, но муж почему-то ей не поверил и решил, что она ушла в другое место, начал звонить ей, "орал что-то, с кем-то как будто дрался..., а потом сказал – все, сейчас с дочкой выброшусь", следует из видео, опубликованного "МВД Медиа".Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее решил наградить лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта Юрия Ходацкого, участвовавших в задержании дебошира.
https://ria.ru/20220831/poboi-1813464915.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
09:26 13.09.2022 (обновлено: 10:20 13.09.2022)
 
Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, принимал наркотики

Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, признался в употреблении наркотиков

© Фото : Прокуратура города МосквыНа ул. Городецкая мужчина проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз
На ул. Городецкая мужчина проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
На ул. Городецкая мужчина проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москвич, грозивший сбросить младенца с 13-го этажа, признался в употреблении наркотиков, в момент ЧП он был в наркотическом опьянении, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным ведомства, накануне молодой человек перевесил годовалую дочь через перила балкона 13-го этажа и начал кричать, что вот-вот он ее сбросит. Ребенка спасли подоспевшие сотрудники полиции, а дебошира задержали.
"В ходе допроса он сообщил следствию, что употребляет наркотические вещества и в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Назначены необходимые судебные экспертизы. Для проверки его психического здоровья будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Иванова.
По ее словам, мужчине предъявлено обвинение. Сегодня следователи будут ходатайствовать о заключении обвиняемого в СИЗО на время расследования.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 16:05
Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил ребенка ногой
Кроме того, в рамках расследования на предмет статьи УК РФ "Халатность" будет оценена работа чиновников органов опеки.
Мать спасенного ребенка объяснила поступок мужа "белой горячкой". По ее словам, она вышла на молочную кухню, но муж почему-то ей не поверил и решил, что она ушла в другое место, начал звонить ей, "орал что-то, с кем-то как будто дрался..., а потом сказал – все, сейчас с дочкой выброшусь", следует из видео, опубликованного "МВД Медиа".
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее решил наградить лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта Юрия Ходацкого, участвовавших в задержании дебошира.
На ул. Городецкая мужчина проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 19:32
Мать объяснила, почему ее муж угрожал сбросить ребенка с балкона в Москве
 
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