https://ria.ru/20220913/nagrazhdenie-1816516858.html

В Ростовской области наградили победителей премии "Народное признание"

В Ростовской области наградили победителей премии "Народное признание" - РИА Новости, 13.09.2022

В Ростовской области наградили победителей премии "Народное признание"

Торжественная церемония награждения победителей ежегодной премии "Народное признание" состоялась в Ростове-на-Дону во вторник, в день 85-летия со Дня... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:50

2022-09-13T15:50

2022-09-13T15:50

ростовская область

общество

игорь гуськов

ростовская область

ростов-на-дону

сальск

дятьковский хрустальный завод

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей ежегодной премии "Народное признание" состоялась в Ростове-на-Дону во вторник, в день 85-летия со Дня образования Ростовской области, сообщает правительство региона.Премия присуждается в пяти номинациях жителям и коллективам, которые внесли большой вклад в развитие Ростовской области, снискали известность и уважение среди земляков. Выдвигали и определяли победителей сами жители региона."Общественная премия "Народное признание" проходит уже во второй раз. Она становится все более популярна среди жителей региона. Об этом красноречиво говорят цифры: в этом году в онлайн-голосовании за номинантов приняли участие более 200 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.По итогам голосования победителем в номинации "Призвание" стал директор Сальского историко-краеведческого музея Александр Борщевский. Он 20 лет является руководителем музея, изучает архивные документы по истории Сальска и Сальского района, ведет работу по нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения.В номинации "Партнерство" больше всего голосов набрали Анна Карасева, Галина Лоськова и Марина Канищева – члены "Союза молодежи и добровольцев Дона". С начала спецоперации они оказывали благотворительную и гуманитарную помощь беженцам и вынужденным переселенцам, жителям ЛНР и ДНР.Победитель в номинации "Первенство" - Наталья Желябина - директор лицея №50 при ДГТУ имени Героя Советского Союза Калинича в Ростове-на-Дону. Она является победителем многих конкурсов, пользуется авторитетом среди коллег и учащихся. Лицей, который она возглавляет, является базовым по внедрению и распространению передового педагогического опыта.Наибольшее количество голосов в номинации "Поступок" набрала семья из Целинского района. Людмила Скрипка и Валерий Гринько, потеряв в автоаварии дочь и внучку, посвятили свою жизнь заботе о детях, оставшихся без родителей. Во всех своих приемных детях супруги смогли рассмотреть таланты.Еще одна номинация - "Память". Ее удостаиваются люди, которых уже нет с нами, но их вклад в развитие области невозможно переоценить. В текущем году награда в этой номинации присуждена первой в Ростовской области женщине-комбайнеру, герою Социалистического Труда СССР – Нине Переверзевой. Именно она создала первую в мире женскую бригаду комбайнеров, которую признали лучшей в стране. Победители получили эксклюзивные статуэтки, которые изготовили специально для премии "Народное признание" в Брянской области на Дятьковском хрустальном заводе.

https://ria.ru/20220912/forum-1816181522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь гуськов, ростовская область, ростов-на-дону, сальск, дятьковский хрустальный завод