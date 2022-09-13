В Ростовской области наградили победителей премии "Народное признание"
В Ростовской области наградили победителей общественной премии "Народное признание"
Река Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей ежегодной премии "Народное признание" состоялась в Ростове-на-Дону во вторник, в день 85-летия со Дня образования Ростовской области, сообщает правительство региона.
Премия присуждается в пяти номинациях жителям и коллективам, которые внесли большой вклад в развитие Ростовской области, снискали известность и уважение среди земляков. Выдвигали и определяли победителей сами жители региона.
"Общественная премия "Народное признание" проходит уже во второй раз. Она становится все более популярна среди жителей региона. Об этом красноречиво говорят цифры: в этом году в онлайн-голосовании за номинантов приняли участие более 200 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
По итогам голосования победителем в номинации "Призвание" стал директор Сальского историко-краеведческого музея Александр Борщевский. Он 20 лет является руководителем музея, изучает архивные документы по истории Сальска и Сальского района, ведет работу по нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения.
Победитель в номинации "Первенство" - Наталья Желябина - директор лицея №50 при ДГТУ имени Героя Советского Союза Калинича в Ростове-на-Дону. Она является победителем многих конкурсов, пользуется авторитетом среди коллег и учащихся. Лицей, который она возглавляет, является базовым по внедрению и распространению передового педагогического опыта.
Наибольшее количество голосов в номинации "Поступок" набрала семья из Целинского района. Людмила Скрипка и Валерий Гринько, потеряв в автоаварии дочь и внучку, посвятили свою жизнь заботе о детях, оставшихся без родителей. Во всех своих приемных детях супруги смогли рассмотреть таланты.
Еще одна номинация - "Память". Ее удостаиваются люди, которых уже нет с нами, но их вклад в развитие области невозможно переоценить. В текущем году награда в этой номинации присуждена первой в Ростовской области женщине-комбайнеру, герою Социалистического Труда СССР – Нине Переверзевой. Именно она создала первую в мире женскую бригаду комбайнеров, которую признали лучшей в стране. Победители получили эксклюзивные статуэтки, которые изготовили специально для премии "Народное признание" в Брянской области на Дятьковском хрустальном заводе.
Другие новости региона читайте здесь>>