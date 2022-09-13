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Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/nagrada-1816591092.html
Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле
Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле - РИА Новости, 13.09.2022
Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "За отвагу" сотрудницу кафе в центре Донецка, которая спасала людей при обстреле города со стороны... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:18
2022-09-13T20:25
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "За отвагу" сотрудницу кафе в центре Донецка, которая спасала людей при обстреле города со стороны украинских войск."Она эвакуировала в цокольный этаж даже прохожих с улицы, и сама спустилась последней, уже когда сыпались стекла. Вручил Екатерине Чубук медаль "За отвагу". Очень скромная и отважная донбасская девушка", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
20:18 13.09.2022 (обновлено: 20:25 13.09.2022)
 
Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле

Пушилин наградил медалью "За отвагу" сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле

© Фото : Пушилин Д.В./TelegramДенис Пушилин вручает Екатерине Чубук медаль "За отвагу"
Денис Пушилин вручает Екатерине Чубук медаль За отвагу - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Пушилин Д.В./Telegram
Денис Пушилин вручает Екатерине Чубук медаль "За отвагу"
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "За отвагу" сотрудницу кафе в центре Донецка, которая спасала людей при обстреле города со стороны украинских войск.
"Она эвакуировала в цокольный этаж даже прохожих с улицы, и сама спустилась последней, уже когда сыпались стекла. Вручил Екатерине Чубук медаль "За отвагу". Очень скромная и отважная донбасская девушка", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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