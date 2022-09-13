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Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле

Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле - РИА Новости, 13.09.2022

Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "За отвагу" сотрудницу кафе в центре Донецка, которая спасала людей при обстреле города со стороны... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:18

2022-09-13T20:18

2022-09-13T20:25

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил медалью "За отвагу" сотрудницу кафе в центре Донецка, которая спасала людей при обстреле города со стороны украинских войск."Она эвакуировала в цокольный этаж даже прохожих с улицы, и сама спустилась последней, уже когда сыпались стекла. Вручил Екатерине Чубук медаль "За отвагу". Очень скромная и отважная донбасская девушка", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

донецкая народная республика

донецк (днр)

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денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр)