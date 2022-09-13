https://ria.ru/20220913/muzyka-1816428791.html

Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах

Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах - РИА Новости, 13.09.2022

Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах

Пузефон, стулофон и бутылофон — это не выдуманные слова, а названия вполне реальных музыкальных инструментов, собранных народными умельцами из подручных средств. На них в 1920-х в СССР играли шумовые оркестры. Разбираемся, как появились шумовые оркестры, почему их путали с джаз-бэндами, а советская власть их всячески одобряла и поддерживала.

2022-09-13T14:00

2022-09-13T14:00

2022-09-13T14:00

истории.doc

музыка

ссср

история

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Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах Пузефон, стулофон и бутылофон — это не выдуманные слова, а названия вполне реальных музыкальных инструментов, собранных народными умельцами из подручных средств. На них играли популярные в 1920-х годах в СССР шумовые оркестры. Разбираемся, что такое шумовые оркестры и как они появились, почему их путали с джаз-бэндами, а советская власть их всячески одобряла и поддерживала. audio/mpeg

Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах Пузефон, стулофон и бутылофон — это не выдуманные слова, а названия вполне реальных музыкальных инструментов, собранных народными умельцами из подручных средств. На них играли популярные в 1920-х годах в СССР шумовые оркестры. Разбираемся, что такое шумовые оркестры и как они появились, почему их путали с джаз-бэндами, а советская власть их всячески одобряла и поддерживала. audio/mpeg

Комментируют доцент МГУ им. М.В. Ломоносова и специалист по истории раннесоветской шумовой культуры Константин Дудаков-Кашуро, а также музыковед и арт-директор международного джазового фестиваля "Какой удивительный мир" Наталья Риккер.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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музыка, ссср, история, аудио