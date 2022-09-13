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Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах - РИА Новости, 13.09.2022
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Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220913/muzyka-1816428791.html
Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах
Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах - РИА Новости, 13.09.2022
Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах
Пузефон, стулофон и бутылофон — это не выдуманные слова, а названия вполне реальных музыкальных инструментов, собранных народными умельцами из подручных средств. На них в 1920-х в СССР играли шумовые оркестры. Разбираемся, как появились шумовые оркестры, почему их путали с джаз-бэндами, а советская власть их всячески одобряла и поддерживала.
2022-09-13T14:00
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истории.doc
музыка
ссср
история
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Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах
Пузефон, стулофон и бутылофон — это не выдуманные слова, а названия вполне реальных музыкальных инструментов, собранных народными умельцами из подручных средств. На них играли популярные в 1920-х годах в СССР шумовые оркестры. Разбираемся, что такое шумовые оркестры и как они появились, почему их путали с джаз-бэндами, а советская власть их всячески одобряла и поддерживала.
audio/mpeg
Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах
Пузефон, стулофон и бутылофон — это не выдуманные слова, а названия вполне реальных музыкальных инструментов, собранных народными умельцами из подручных средств. На них играли популярные в 1920-х годах в СССР шумовые оркестры. Разбираемся, что такое шумовые оркестры и как они появились, почему их путали с джаз-бэндами, а советская власть их всячески одобряла и поддерживала.
audio/mpeg
Комментируют доцент МГУ им. М.В. Ломоносова и специалист по истории раннесоветской шумовой культуры Константин Дудаков-Кашуро, а также музыковед и арт-директор международного джазового фестиваля "Какой удивительный мир" Наталья Риккер.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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музыка, ссср, история, аудио
Истории.doc, Музыка, СССР, история
14:00 13.09.2022
 

Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах

Истории.doc
Музыка из хлама. Как в СССР "шумели" на собранных вручную инструментах
14:00
Читать ria.ru в
Пузефон, стулофон и бутылофон — это не выдуманные слова, а названия вполне реальных музыкальных инструментов, собранных народными умельцами из подручных средств. На них в 1920-х в СССР играли шумовые оркестры. Разбираемся, как появились шумовые оркестры, почему их путали с джаз-бэндами, а советская власть их всячески одобряла и поддерживала.
Комментируют доцент МГУ им. М.В. Ломоносова и специалист по истории раннесоветской шумовой культуры Константин Дудаков-Кашуро, а также музыковед и арт-директор международного джазового фестиваля "Какой удивительный мир" Наталья Риккер.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docМузыкаСССРистория
 
 
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