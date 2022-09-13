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В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения - РИА Новости, 13.09.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220913/modernizatsiya-1816524896.html
В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения
В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения - РИА Новости, 13.09.2022
В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения
В Тверской области в рамках национального проекта "Экология" модернизируют очистные сооружения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:13
2022-09-13T16:13
тверская область
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конаковский район
общество
тверь
тверская область
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ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Экология" модернизируют очистные сооружения, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник на заседании областного правительства рассматривался ход реализации в регионе национального проекта "Экология".В пресс-службе напомнили, что модернизация очистных сооружений проводится в населенных пунктах, расположенных на Волге: это города Тверь, Конаково, Старица, Конаковский район, а также Торжок, где протекает приток Волги – река Тверца. При этом в Твери реконструкция очистных сооружений синхронизирована с модернизацией системы водоснабжения и повышением качества питьевой воды.По региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" будет проведена расчистка 16,4 километра водных объектов к 2024 году.
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конаково, конаковский район, общество, тверь, тверская область
Тверская область, Конаково, Конаковский район, Общество, Тверь, Тверская область
16:13 13.09.2022
 

В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкНовые очистные сооружения
Новые очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Новые очистные сооружения . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Экология" модернизируют очистные сооружения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник на заседании областного правительства рассматривался ход реализации в регионе национального проекта "Экология".
В пресс-службе напомнили, что модернизация очистных сооружений проводится в населенных пунктах, расположенных на Волге: это города Тверь, Конаково, Старица, Конаковский район, а также Торжок, где протекает приток Волги – река Тверца. При этом в Твери реконструкция очистных сооружений синхронизирована с модернизацией системы водоснабжения и повышением качества питьевой воды.
По региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" будет проведена расчистка 16,4 километра водных объектов к 2024 году.
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Тверская областьКонаковоКонаковский районОбществоТверьТверская область
 
 
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