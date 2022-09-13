https://ria.ru/20220913/modernizatsiya-1816524896.html

В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения

В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения - РИА Новости, 13.09.2022

В Тверской области в рамках нацпроекта модернизируют очистные сооружения

В Тверской области в рамках национального проекта "Экология" модернизируют очистные сооружения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:13

2022-09-13T16:13

2022-09-13T16:13

тверская область

конаково

конаковский район

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тверь

тверская область

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ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Экология" модернизируют очистные сооружения, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник на заседании областного правительства рассматривался ход реализации в регионе национального проекта "Экология".В пресс-службе напомнили, что модернизация очистных сооружений проводится в населенных пунктах, расположенных на Волге: это города Тверь, Конаково, Старица, Конаковский район, а также Торжок, где протекает приток Волги – река Тверца. При этом в Твери реконструкция очистных сооружений синхронизирована с модернизацией системы водоснабжения и повышением качества питьевой воды.По региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" будет проведена расчистка 16,4 километра водных объектов к 2024 году.

https://ria.ru/20220830/detsad-1813233015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

конаково, конаковский район, общество, тверь, тверская область