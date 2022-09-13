https://ria.ru/20220913/mobilizatsiya-1816440462.html
Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле
Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2022
Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле
Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:46
2022-09-13T12:46
2022-09-13T14:11
россия
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Слухи о том, что власти прорабатывают такую возможность, начали появляться после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Официальные лица заявляли, что таких планов нет.В марте Владимир Путин заявил, что задачи на Украине решают только профессиональные военные, призывать резервистов из запаса не будут.Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220912/mobilizatsiya-1816256203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
12:46 13.09.2022 (обновлено: 14:11 13.09.2022)
Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле
Представитель Кремля Песков заявил, что речи о мобилизации в России сейчас не идет