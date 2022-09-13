https://ria.ru/20220913/mobilizatsiya-1816440462.html

Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле

Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2022

Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле

Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:46

2022-09-13T12:46

2022-09-13T14:11

россия

безопасность

вооруженные силы рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Слухи о том, что власти прорабатывают такую возможность, начали появляться после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Официальные лица заявляли, что таких планов нет.В марте Владимир Путин заявил, что задачи на Украине решают только профессиональные военные, призывать резервистов из запаса не будут.Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220912/mobilizatsiya-1816256203.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков