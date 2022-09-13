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Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2022
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Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле
Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2022
Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле
Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:46
2022-09-13T14:11
россия
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Слухи о том, что власти прорабатывают такую возможность, начали появляться после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Официальные лица заявляли, что таких планов нет.В марте Владимир Путин заявил, что задачи на Украине решают только профессиональные военные, призывать резервистов из запаса не будут.Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
12:46 13.09.2022 (обновлено: 14:11 13.09.2022)
 
Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле

Представитель Кремля Песков заявил, что речи о мобилизации в России сейчас не идет

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В настоящий момент об этом речи нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, предусматривается ли вариант введения полной мобилизации.
Слухи о том, что власти прорабатывают такую возможность, начали появляться после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Официальные лица заявляли, что таких планов нет.
В марте Владимир Путин заявил, что задачи на Украине решают только профессиональные военные, призывать резервистов из запаса не будут.
Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 16:00Специальная военная операция на Украине
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
 
РоссияБезопасностьВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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