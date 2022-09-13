https://ria.ru/20220913/missiya-1816498473.html

Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ

Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ - РИА Новости, 13.09.2022

Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой создание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских войск, следует РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:10

2022-09-13T15:10

2022-09-13T15:10

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой создание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских войск, следует из сообщения европейской внешнеполитической службы.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на всем континенте. Видимо, в ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву, "стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом", добавил Руденко, комментируя создание такой миссии."Боррель и Кулеба обсудили поддержку в размере 2,6 миллиарда евро, которую уже оказывает Евросоюз через Фонд поддержки мира. Они также обсудили работу над возможной миссией ЕС по военному содействию для Украины. Боррель отметил интенсивные усилия, которые предпринимаются в настоящее время для определения технических параметров этой миссии совместно с ВСУ, государствами-членами ЕС и партнерами", - говорится в документе.В конце августа Боррель заявил, что главы минобороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Праге поддержали начало работы по определению параметров будущей тренировочной миссии для украинских военных. По его словам, отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что тренировочная миссия для украинских военных не должна проводиться на уровне ЕС.СМИ сообщали, что Евросоюз намерен предложить Украине в рамках будущей европейской тренировочной миссии готовить снайперов, саперов, а также офицеров армии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220912/pomosch-1816174655.html

https://ria.ru/20220912/ukraina-1816111671.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

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