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Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ - РИА Новости, 13.09.2022
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Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ
Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ - РИА Новости, 13.09.2022
Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой создание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских войск, следует РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:10
2022-09-13T15:10
в мире
жозеп боррель
дмитрий кулеба
андрей руденко
украина
мид украины
киев
россия
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой создание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских войск, следует из сообщения европейской внешнеполитической службы.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на всем континенте. Видимо, в ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву, "стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом", добавил Руденко, комментируя создание такой миссии."Боррель и Кулеба обсудили поддержку в размере 2,6 миллиарда евро, которую уже оказывает Евросоюз через Фонд поддержки мира. Они также обсудили работу над возможной миссией ЕС по военному содействию для Украины. Боррель отметил интенсивные усилия, которые предпринимаются в настоящее время для определения технических параметров этой миссии совместно с ВСУ, государствами-членами ЕС и партнерами", - говорится в документе.В конце августа Боррель заявил, что главы минобороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Праге поддержали начало работы по определению параметров будущей тренировочной миссии для украинских военных. По его словам, отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что тренировочная миссия для украинских военных не должна проводиться на уровне ЕС.СМИ сообщали, что Евросоюз намерен предложить Украине в рамках будущей европейской тренировочной миссии готовить снайперов, саперов, а также офицеров армии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220912/pomosch-1816174655.html
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816111671.html
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
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в мире, жозеп боррель, дмитрий кулеба, андрей руденко, украина, мид украины, киев, россия, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Андрей Руденко, Украина, МИД Украины, Киев, Россия, Евросоюз, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:10 13.09.2022
 
Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ

Боррель обсудил с Кулебой создание тренировочной миссии ЕС для украинских военных

© AP Photo / Virginia MayoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой создание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских войск, следует из сообщения европейской внешнеполитической службы.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на всем континенте. Видимо, в ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву, "стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом", добавил Руденко, комментируя создание такой миссии.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 13:32
Минфин Украины рассказал о финансовой помощи со стороны Запада
"Боррель и Кулеба обсудили поддержку в размере 2,6 миллиарда евро, которую уже оказывает Евросоюз через Фонд поддержки мира. Они также обсудили работу над возможной миссией ЕС по военному содействию для Украины. Боррель отметил интенсивные усилия, которые предпринимаются в настоящее время для определения технических параметров этой миссии совместно с ВСУ, государствами-членами ЕС и партнерами", - говорится в документе.
В конце августа Боррель заявил, что главы минобороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Праге поддержали начало работы по определению параметров будущей тренировочной миссии для украинских военных. По его словам, отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что тренировочная миссия для украинских военных не должна проводиться на уровне ЕС.
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
В сенате США признали помощь Украине в контрнаступлении
СМИ сообщали, что Евросоюз намерен предложить Украине в рамках будущей европейской тренировочной миссии готовить снайперов, саперов, а также офицеров армии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
 
В миреЖозеп БоррельДмитрий КулебаАндрей РуденкоУкраинаМИД УкраиныКиевРоссияЕвросоюзНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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