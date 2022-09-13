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Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/miny-1816552981.html
Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР
Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР - РИА Новости, 13.09.2022
Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР
Украинские войска за 10 минут выпустили по Зайцево и Гольмовскому в ДНР 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:28
2022-09-13T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
гольмовский
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Зайцево и Гольмовскому в ДНР 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населённый пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.30 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому 10 мин калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
гольмовский
донецкая народная республика
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в мире, зайцево, гольмовский, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Гольмовский, Донецкая Народная Республика
17:28 13.09.2022
 
Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР

Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР за десять минут

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Зайцево и Гольмовскому в ДНР 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населённый пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.30 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому 10 мин калибром 120 миллиметров.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГольмовскийДонецкая Народная Республика
 
 
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