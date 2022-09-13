https://ria.ru/20220913/miny-1816552981.html

Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР

Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР

Украинские войска за 10 минут выпустили по Зайцево и Гольмовскому в ДНР 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:28

2022-09-13T17:28

2022-09-13T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

гольмовский

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Зайцево и Гольмовскому в ДНР 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населённый пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.30 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому 10 мин калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

гольмовский

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, зайцево, гольмовский, донецкая народная республика