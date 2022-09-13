Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР
Украинские войска выпустили 20 мин по Зайцево и Гольмовскому в ДНР за десять минут
© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Зайцево и Гольмовскому в ДНР 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населённый пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.30 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому 10 мин калибром 120 миллиметров.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.