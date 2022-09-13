https://ria.ru/20220913/mandaty-1816525631.html

На Вологодчине депутатские мандаты получили все 18 молодых кандидатов

На Вологодчине депутатские мандаты получили все 18 молодых кандидатов - РИА Новости, 13.09.2022

На Вологодчине депутатские мандаты получили все 18 молодых кандидатов

Все 18 молодых представителя молодежного парламента Законодательного собрания Вологодской области, которые пошли кандидатами на выборы 11 сентября, получили... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:24

2022-09-13T16:24

2022-09-13T16:55

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

череповецкий район

череповец

политика

законодательное собрание вологодской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816527305_0:38:1181:702_1920x0_80_0_0_744978a0ef75723940cd784e8667ee7f.jpg

ВОЛОГДА, 13 сен – РИА Новости. Все 18 молодых представителя молодежного парламента Законодательного собрания Вологодской области, которые пошли кандидатами на выборы 11 сентября, получили депутатские мандаты в муниципальные представительные органы, сообщает пресс-служба регионального парламента.Свое доверие молодым людям оказали жители области в Бабаевском, Вытегорском, Белозерском, Великоустюгском, Кадуйском, Междуреченском, Череповецком районах и в городе Череповце."Избранные в депутаты молодые вологжане показали себя людьми с активной жизненной позицией, готовыми брать ответственность не только за себя и свою семью, но и за своих земляков, за развитие территории, на которой проживают. Именно в таких людях сегодня нуждаются жители на территориях, поэтому молодым парламентариям доверили защищать интересы жителей в представительных органах районов", - отметил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.По словам депутата Законодательного Собрания области, курирующего деятельность молодёжной структуры, среди тех, кто пополнил депутатские ряды в районах области – педагоги и представители сферы культуры, индивидуальные предприниматели и работники бытового обслуживания, все они имеют опыт парламентской работы, так как участвовали в заседаниях постоянных комитетов Законодательного Собрания области, знакомы с работой по обращениям граждан.

https://ria.ru/20220906/nagrazhdenie-1814894070.html

вологодская область

череповецкий район

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, череповецкий район, череповец, политика, законодательное собрание вологодской области