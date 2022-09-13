https://ria.ru/20220913/mandaty-1816525631.html
На Вологодчине депутатские мандаты получили все 18 молодых кандидатов
На Вологодчине депутатские мандаты получили все 18 молодых кандидатов - РИА Новости, 13.09.2022
На Вологодчине депутатские мандаты получили все 18 молодых кандидатов
Все 18 молодых представителя молодежного парламента Законодательного собрания Вологодской области, которые пошли кандидатами на выборы 11 сентября, получили... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:24
2022-09-13T16:24
2022-09-13T16:55
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
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череповец
политика
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 13 сен – РИА Новости. Все 18 молодых представителя молодежного парламента Законодательного собрания Вологодской области, которые пошли кандидатами на выборы 11 сентября, получили депутатские мандаты в муниципальные представительные органы, сообщает пресс-служба регионального парламента.Свое доверие молодым людям оказали жители области в Бабаевском, Вытегорском, Белозерском, Великоустюгском, Кадуйском, Междуреченском, Череповецком районах и в городе Череповце."Избранные в депутаты молодые вологжане показали себя людьми с активной жизненной позицией, готовыми брать ответственность не только за себя и свою семью, но и за своих земляков, за развитие территории, на которой проживают. Именно в таких людях сегодня нуждаются жители на территориях, поэтому молодым парламентариям доверили защищать интересы жителей в представительных органах районов", - отметил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.По словам депутата Законодательного Собрания области, курирующего деятельность молодёжной структуры, среди тех, кто пополнил депутатские ряды в районах области – педагоги и представители сферы культуры, индивидуальные предприниматели и работники бытового обслуживания, все они имеют опыт парламентской работы, так как участвовали в заседаниях постоянных комитетов Законодательного Собрания области, знакомы с работой по обращениям граждан.
https://ria.ru/20220906/nagrazhdenie-1814894070.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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