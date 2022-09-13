https://ria.ru/20220913/magnitogorsk-1816426999.html

Замглавы Магнитогорска задержали за взятку

Замглавы Магнитогорска задержали за взятку - РИА Новости, 13.09.2022

Замглавы Магнитогорска задержали за взятку

Заместитель главы Магнитогорска и директор муниципального предприятия задержаны по подозрению в получении взяток на 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:18

2022-09-13T12:18

2022-09-13T12:18

взятка

коррупция

происшествия

россия

магнитогорск

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен – РИА Новости. Заместитель главы Магнитогорска и директор муниципального предприятия задержаны по подозрению в получении взяток на 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.По данным следствия, подозреваемые получили от директора фирмы взятку в сумме не менее 1,5 миллиона рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города."Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Магнитогорска и директора муниципального предприятия, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Дмитрии Гаврилове. Согласно сайту администрации Магнитогорска, 41-летний Гаврилов занял должность замглавы города в январе.В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости пояснили, что следственно-оперативные мероприятия проводят УФСБ России совместно с СУСК.Ранее на взятках попался бывший замглавы Магнитогорска Валерий Измалков. Как сообщало следствие, в 2015-2016 годах чиновник получил более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков. Впоследствии вскрылись другие подобные эпизоды. Уголовное дело в конце августа было передано в суд.

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https://ria.ru/20220811/vzyatka-1808945896.html

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Владимир Лаврентьев

взятка, коррупция, происшествия, россия, магнитогорск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)