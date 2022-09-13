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Замглавы Магнитогорска задержали за взятку - РИА Новости, 13.09.2022
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Замглавы Магнитогорска задержали за взятку
Замглавы Магнитогорска задержали за взятку - РИА Новости, 13.09.2022
Замглавы Магнитогорска задержали за взятку
Заместитель главы Магнитогорска и директор муниципального предприятия задержаны по подозрению в получении взяток на 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:18
2022-09-13T12:18
взятка
коррупция
происшествия
россия
магнитогорск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен – РИА Новости. Заместитель главы Магнитогорска и директор муниципального предприятия задержаны по подозрению в получении взяток на 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.По данным следствия, подозреваемые получили от директора фирмы взятку в сумме не менее 1,5 миллиона рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города."Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Магнитогорска и директора муниципального предприятия, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Дмитрии Гаврилове. Согласно сайту администрации Магнитогорска, 41-летний Гаврилов занял должность замглавы города в январе.В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости пояснили, что следственно-оперативные мероприятия проводят УФСБ России совместно с СУСК.Ранее на взятках попался бывший замглавы Магнитогорска Валерий Измалков. Как сообщало следствие, в 2015-2016 годах чиновник получил более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков. Впоследствии вскрылись другие подобные эпизоды. Уголовное дело в конце августа было передано в суд.
https://ria.ru/20220826/imuschestvo-1812423369.html
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взятка, коррупция, происшествия, россия, магнитогорск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Взятка, Коррупция, Происшествия, Россия, Магнитогорск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
12:18 13.09.2022
 
Замглавы Магнитогорска задержали за взятку

Замглавы Магнитогорска Гаврилова заподозрили в получении взятки в полтора миллиона рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен – РИА Новости. Заместитель главы Магнитогорска и директор муниципального предприятия задержаны по подозрению в получении взяток на 1,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
По данным следствия, подозреваемые получили от директора фирмы взятку в сумме не менее 1,5 миллиона рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города.
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"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Магнитогорска и директора муниципального предприятия, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Дмитрии Гаврилове. Согласно сайту администрации Магнитогорска, 41-летний Гаврилов занял должность замглавы города в январе.
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В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости пояснили, что следственно-оперативные мероприятия проводят УФСБ России совместно с СУСК.
Ранее на взятках попался бывший замглавы Магнитогорска Валерий Измалков. Как сообщало следствие, в 2015-2016 годах чиновник получил более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков. Впоследствии вскрылись другие подобные эпизоды. Уголовное дело в конце августа было передано в суд.
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ВзяткаКоррупцияПроисшествияРоссияМагнитогорскЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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