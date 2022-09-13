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Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
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Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали
Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали - РИА Новости, 13.09.2022
Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали
Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида успешно прооперирована после перелома бедра со смещением, сообщает агентство Adnkronos. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:59
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культура
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РИМ, 13 сен - РИА Новости. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида успешно прооперирована после перелома бедра со смещением, сообщает агентство Adnkronos.Актриса сломала ногу дома в субботу в результате падения. Сейчас состояние 95-летней дивы не вызывает опасений у врачей.Джина Лоллобриджида – итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".
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новости культуры, джина лоллобриджида, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джина Лоллобриджида, Знаменитости, звезды
10:59 13.09.2022
 
Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали

Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали после перелома бедра

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в медиабанкИтальянская киноактриса Джина Лоллобриджида
Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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РИМ, 13 сен - РИА Новости. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида успешно прооперирована после перелома бедра со смещением, сообщает агентство Adnkronos.
"Врачи уверяют, что операция прошла замечательно и продлилась около часа 15 минут", — заявил адвокат актрисы Антонио Ингройя.
Актриса сломала ногу дома в субботу в результате падения. Сейчас состояние 95-летней дивы не вызывает опасений у врачей.
Джина Лоллобриджида – итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".
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