https://ria.ru/20220913/lollobridzhida-1816396316.html

Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали

Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали - РИА Новости, 13.09.2022

Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали

Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида успешно прооперирована после перелома бедра со смещением, сообщает агентство Adnkronos. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:59

2022-09-13T10:59

2022-09-13T10:59

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РИМ, 13 сен - РИА Новости. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида успешно прооперирована после перелома бедра со смещением, сообщает агентство Adnkronos.Актриса сломала ногу дома в субботу в результате падения. Сейчас состояние 95-летней дивы не вызывает опасений у врачей.Джина Лоллобриджида – итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".

https://ria.ru/20220905/weeknd-1814573738.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джина лоллобриджида, знаменитости, звезды