https://ria.ru/20220913/lollobridzhida-1816396316.html
Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали
Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали - РИА Новости, 13.09.2022
Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали
Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида успешно прооперирована после перелома бедра со смещением, сообщает агентство Adnkronos. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:59
2022-09-13T10:59
2022-09-13T10:59
культура
новости культуры
джина лоллобриджида
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20980/49/209804907_0:315:1328:1062_1920x0_80_0_0_0224eec5525a8afee47d74eedeab617c.jpg
РИМ, 13 сен - РИА Новости. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида успешно прооперирована после перелома бедра со смещением, сообщает агентство Adnkronos.Актриса сломала ногу дома в субботу в результате падения. Сейчас состояние 95-летней дивы не вызывает опасений у врачей.Джина Лоллобриджида – итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".
https://ria.ru/20220905/weeknd-1814573738.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20980/49/209804907_0:190:1328:1186_1920x0_80_0_0_88a12881753966d55810d025a4824ae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джина лоллобриджида, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джина Лоллобриджида, Знаменитости, звезды
Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали
Джину Лоллобриджиду успешно прооперировали после перелома бедра