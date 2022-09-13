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Умер джазовый пианист Рэмси Льюис - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
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Умер джазовый пианист Рэмси Льюис
Умер джазовый пианист Рэмси Льюис - РИА Новости, 13.09.2022
Умер джазовый пианист Рэмси Льюис
Скончался джазовый пианист Рэмси Льюис, сообщается на сайте музыканта. Ему было 87 лет. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:38
2022-09-13T17:38
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Скончался джазовый пианист Рэмси Льюис, сообщается на сайте музыканта. Ему было 87 лет. Он умер в своем доме в Чикаго.На его счету три премии "Грэмми". Поклонники джаза помнят музыканта по таким хитам, как "The In Crowd", "Hang on Sloopy" и "Wade in the Water". Льюис родился 27 мая 1935 года. В четыре года он начал брать уроки игры на фортепиано и играл на этом инструменте в церкви, где его отец был руководителем хора. Он же и привил сыну любовь к джазу. В 1956 году вышел альбом Ramsey Lewis and his Gentle-men of Swing. Льюис записал его его в составе команды Ramsey Lewis Trio, в которую также входили Исаак Холт и Элди Янг. Это был их первый альбом. Льюис записывал композиции в разных жанрах. Например, в 1970-х он увлекался R&amp;B и латиноамериканской музыкой. Но он никогда не отказывался от джаза.
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новости культуры, знаменитости, звезды, джаз, чикаго, музыка
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, джаз, Чикаго, Музыка
17:38 13.09.2022
 
Умер джазовый пианист Рэмси Льюис

Джазовый пианист Рэмси Льюис скончался в возрасте 87 лет

© AP Photo / Charles Rex ArbogastРэмси Льюис
Рэмси Льюис - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Скончался джазовый пианист Рэмси Льюис, сообщается на сайте музыканта. Ему было 87 лет.
Он умер в своем доме в Чикаго.
На его счету три премии "Грэмми". Поклонники джаза помнят музыканта по таким хитам, как "The In Crowd", "Hang on Sloopy" и "Wade in the Water".
Льюис родился 27 мая 1935 года. В четыре года он начал брать уроки игры на фортепиано и играл на этом инструменте в церкви, где его отец был руководителем хора. Он же и привил сыну любовь к джазу.
В 1956 году вышел альбом Ramsey Lewis and his Gentle-men of Swing. Льюис записал его его в составе команды Ramsey Lewis Trio, в которую также входили Исаак Холт и Элди Янг. Это был их первый альбом.
Льюис записывал композиции в разных жанрах. Например, в 1970-х он увлекался R&B и латиноамериканской музыкой. Но он никогда не отказывался от джаза.
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