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В Москве за сутки госпитализировали 348 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 348 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 348 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлено 4946 случаев COVID-19, 30 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:10
2022-09-13T11:10
2022-09-13T11:10
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 4946 случаев COVID-19, 30 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 5133 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 107 614 случая коронавируса, выздоровели 2 880 789 человек, умерли 45 555 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 348 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4946 новых случаев COVID-19, умерли 30 человек