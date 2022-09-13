Рейтинг@Mail.ru
СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/kontrnastuplenie-1816542964.html
СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом
СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом - РИА Новости, 13.09.2022
СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом
Американская газета New York Times сообщает, что офис Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планирование контрнаступления Украины с Белым домом, а... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:55
2022-09-13T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джейк салливан
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times сообщает, что офис Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планирование контрнаступления Украины с Белым домом, а украинское военное руководство регулярно совещалось с американскими коллегами по военной и разведывательной помощи."Помощник (президента США – ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник Зеленского Андрей Ермак неоднократно говорили о планировании контрнаступления. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и высокопоставленные украинские военачальники регулярно обсуждали вопросы разведывательной и военной поддержки", - говорится в сообщении газеты.Кроме того, по данным газеты, в Киеве украинские и британские военные чиновники "продолжали работать вместе", а новый американский военный атташе Гэррик Хармон ежедневно общался с военным руководством.New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что разведка США в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом. По информации СМИ, службы США и Украины активизировали обмен разведывательными данными при планировании попытки контрнаступления.Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220913/liman-1816394137.html
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0c89f8edb4e77b6ea03dd1f62e1b726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джейк салливан, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джейк Салливан, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
16:55 13.09.2022
 
СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом

New York Times: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times сообщает, что офис Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планирование контрнаступления Украины с Белым домом, а украинское военное руководство регулярно совещалось с американскими коллегами по военной и разведывательной помощи.
"Помощник (президента США – ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник Зеленского Андрей Ермак неоднократно говорили о планировании контрнаступления. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и высокопоставленные украинские военачальники регулярно обсуждали вопросы разведывательной и военной поддержки", - говорится в сообщении газеты.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
10:35Специальная военная операция на Украине
Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман
Кроме того, по данным газеты, в Киеве украинские и британские военные чиновники "продолжали работать вместе", а новый американский военный атташе Гэррик Хармон ежедневно общался с военным руководством.
New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что разведка США в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом. По информации СМИ, службы США и Украины активизировали обмен разведывательными данными при планировании попытки контрнаступления.
Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжейк СалливанСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала