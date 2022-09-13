СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом
New York Times: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times сообщает, что офис Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планирование контрнаступления Украины с Белым домом, а украинское военное руководство регулярно совещалось с американскими коллегами по военной и разведывательной помощи.
"Помощник (президента США – ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник Зеленского Андрей Ермак неоднократно говорили о планировании контрнаступления. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и высокопоставленные украинские военачальники регулярно обсуждали вопросы разведывательной и военной поддержки", - говорится в сообщении газеты.
Кроме того, по данным газеты, в Киеве украинские и британские военные чиновники "продолжали работать вместе", а новый американский военный атташе Гэррик Хармон ежедневно общался с военным руководством.
New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что разведка США в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом. По информации СМИ, службы США и Украины активизировали обмен разведывательными данными при планировании попытки контрнаступления.
Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.