https://ria.ru/20220913/kontrnastuplenie-1816542964.html

СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом

СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом - РИА Новости, 13.09.2022

СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом

Американская газета New York Times сообщает, что офис Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планирование контрнаступления Украины с Белым домом, а... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:55

2022-09-13T16:55

2022-09-13T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джейк салливан

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times сообщает, что офис Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планирование контрнаступления Украины с Белым домом, а украинское военное руководство регулярно совещалось с американскими коллегами по военной и разведывательной помощи."Помощник (президента США – ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник Зеленского Андрей Ермак неоднократно говорили о планировании контрнаступления. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и высокопоставленные украинские военачальники регулярно обсуждали вопросы разведывательной и военной поддержки", - говорится в сообщении газеты.Кроме того, по данным газеты, в Киеве украинские и британские военные чиновники "продолжали работать вместе", а новый американский военный атташе Гэррик Хармон ежедневно общался с военным руководством.New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что разведка США в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом. По информации СМИ, службы США и Украины активизировали обмен разведывательными данными при планировании попытки контрнаступления.Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонском направлении в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220913/liman-1816394137.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, джейк салливан, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины