https://ria.ru/20220913/kontrakty-1816381086.html
Тюменская область завершает заключать контракты для реализации нацпроектов
Тюменская область завершает заключать контракты для реализации нацпроектов - РИА Новости, 13.09.2022
Тюменская область завершает заключать контракты для реализации нацпроектов
Тюменская область заключила 97% контрактов, необходимых для реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:22
2022-09-13T09:22
2022-09-13T09:22
тюменская область
тюменская область
александр моор
экономика
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ТЮМЕНЬ, 13 сен – РИА Новости. Тюменская область заключила 97% контрактов, необходимых для реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что темпы контрактования этого года выше аналогичного периода прошлого года."Девяносто семь процентов контрактов, необходимых для осуществления национальных проектов, заключено в Тюменской области по данным на 31 августа. Об этом сообщил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на совещании по реализации нацпроектов, которое прошло в областном правительстве под руководством губернатора Александра Моора", – говорится в сообщении.Годовой план по расходам на реализацию нацпроектов в Тюменской области выполнен на 68%. На свыше 80% от плана профинансированы нацпроекты "Образование" и "Культура", нацпроекты "Безопасные и качественные дороги", "Демография", "Жилье и городская среда" - более чем на 70%. Реализация нацпроектов "Здравоохранение" и "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" профинансирована более чем на 60%."Александр Моор поручил ответственным за реализацию национальных проектов обеспечить их своевременное финансирование в соответствии с планом", - отметили в региональном правительстве.
https://ria.ru/20220912/forum-1816300604.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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тюменская область, александр моор, экономика
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Экономика
ТЮМЕНЬ, 13 сен – РИА Новости. Тюменская область заключила 97% контрактов, необходимых для реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба главы региона.
Отмечается, что темпы контрактования этого года выше аналогичного периода прошлого года.
"Девяносто семь процентов контрактов, необходимых для осуществления национальных проектов, заключено в Тюменской области по данным на 31 августа. Об этом сообщил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на совещании по реализации нацпроектов, которое прошло в областном правительстве под руководством губернатора Александра Моора
", – говорится в сообщении.
Годовой план по расходам на реализацию нацпроектов в Тюменской области выполнен на 68%. На свыше 80% от плана профинансированы нацпроекты "Образование" и "Культура", нацпроекты "Безопасные и качественные дороги", "Демография", "Жилье и городская среда" - более чем на 70%. Реализация нацпроектов "Здравоохранение" и "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" профинансирована более чем на 60%.
"Александр Моор поручил ответственным за реализацию национальных проектов обеспечить их своевременное финансирование в соответствии с планом", - отметили в региональном правительстве.