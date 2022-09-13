Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РФ находится в постоянном тесном контакте с Азербайджаном и Арменией как по дипломатической, так и по военной линии, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы находимся сейчас в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии", - сказал он журналистам.
Ушаков добавил, что с учетом произошедшего обострения "важный характер будет носить беседа в Самарканде Путина с Алиевым".
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.