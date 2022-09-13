Рейтинг@Mail.ru
Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/kontakt-1816571338.html
Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков
Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.09.2022
Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков
РФ находится в постоянном тесном контакте с Азербайджаном и Арменией как по дипломатической, так и по военной линии, сообщил помощник президента России по... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:39
2022-09-13T18:39
в мире
юрий ушаков
владимир путин
ереван
россия
армения
григорий карасин
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РФ находится в постоянном тесном контакте с Азербайджаном и Арменией как по дипломатической, так и по военной линии, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков."Мы находимся сейчас в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии", - сказал он журналистам.Ушаков добавил, что с учетом произошедшего обострения "важный характер будет носить беседа в Самарканде Путина с Алиевым".В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220913/strelba-1816560328.html
https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816483540.html
https://ria.ru/20220913/spetspredstavitel-1816480117.html
ереван
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1c0fc26529bc9a0d3cefa391b62927ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юрий ушаков, владимир путин, ереван, россия, армения, григорий карасин, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Ереван, Россия, Армения, Григорий Карасин, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:39 13.09.2022
 
Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РФ находится в постоянном тесном контакте с Азербайджаном и Арменией как по дипломатической, так и по военной линии, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы находимся сейчас в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии", - сказал он журналистам.
Азербайджанские военнослужащие в районе армяно-азербайджанской границы. Кадр видео Минобороны Армении - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
17:55
В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе
Ушаков добавил, что с учетом произошедшего обострения "важный характер будет носить беседа в Самарканде Путина с Алиевым".
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
14:27
Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
14:16
Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя
 
В миреЮрий УшаковВладимир ПутинЕреванРоссияАрменияГригорий КарасинОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала