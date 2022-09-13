https://ria.ru/20220913/kontakt-1816571338.html

Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков

Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.09.2022

Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, заявил Ушаков

РФ находится в постоянном тесном контакте с Азербайджаном и Арменией как по дипломатической, так и по военной линии, сообщил помощник президента России по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:39

2022-09-13T18:39

2022-09-13T18:39

в мире

юрий ушаков

владимир путин

ереван

россия

армения

григорий карасин

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. РФ находится в постоянном тесном контакте с Азербайджаном и Арменией как по дипломатической, так и по военной линии, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков."Мы находимся сейчас в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии", - сказал он журналистам.Ушаков добавил, что с учетом произошедшего обострения "важный характер будет носить беседа в Самарканде Путина с Алиевым".В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220913/strelba-1816560328.html

https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816483540.html

https://ria.ru/20220913/spetspredstavitel-1816480117.html

ереван

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юрий ушаков, владимир путин, ереван, россия, армения, григорий карасин, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе