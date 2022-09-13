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В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220913/khakasiya-1816570966.html
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет - РИА Новости, 13.09.2022
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет
В Хакасии обнаружили голову статуи возрастом в несколько тысяч лет, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:48
2022-09-13T18:48
культура
новости культуры
археология
республика хакасия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Хакасии обнаружили голову статуи возрастом в несколько тысяч лет, сообщает пресс-служба. Находку можно назвать уникальной. Такие в Хакасии не встречаются, говорит археолог Петр Амзараков. Артефакт был на территории объекта окуневской культуры, которая, по словам исследователя, является "своего рода визитной карточкой Хакасии: даже официальные символы республики имеют свойственные ей солярные знаки"."Найденная скульптура выбивается из общей картины – она, скорее, демонстрирует нам связь местного населения, жившего здесь более 4000 лет назад, с соседними территориями. Из числа наиболее вероятных аналогов – чемурчекская культура", — уточняет Амзараков. Следы окуневской культуры (конец III-начало II тысячелетия до нашей эры) находят на территории Южной Сибири. Чемурчекская культура (2600-1700 годы до нашей эры) была распространена в Монгольском Алтае и Джунгарии. Она известна антропоморфными статуями, аналоги которых находили в Южной Франции, что подтверждает европейское участие в ранней истории Китая.
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новости культуры, археология, республика хакасия
Культура, Новости культуры, Археология, Республика Хакасия
18:48 13.09.2022
 
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет

Голову древней статуи нашли в Хакасии на территории объекта окуневской культуры

© Фото : пресс-служба Фонда развития науки и культуры "Таволга"/Надежда Федорова Саянская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) совместно с НПО "Археология и историко-культурная экспертиза"
Саянская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) совместно с НПО Археология и историко-культурная экспертиза - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : пресс-служба Фонда развития науки и культуры "Таволга"/Надежда Федорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Хакасии обнаружили голову статуи возрастом в несколько тысяч лет, сообщает пресс-служба.
Находку можно назвать уникальной. Такие в Хакасии не встречаются, говорит археолог Петр Амзараков.
Артефакт был на территории объекта окуневской культуры, которая, по словам исследователя, является "своего рода визитной карточкой Хакасии: даже официальные символы республики имеют свойственные ей солярные знаки".
"Найденная скульптура выбивается из общей картины – она, скорее, демонстрирует нам связь местного населения, жившего здесь более 4000 лет назад, с соседними территориями. Из числа наиболее вероятных аналогов – чемурчекская культура", — уточняет Амзараков.
Следы окуневской культуры (конец III-начало II тысячелетия до нашей эры) находят на территории Южной Сибири.
Чемурчекская культура (2600-1700 годы до нашей эры) была распространена в Монгольском Алтае и Джунгарии. Она известна антропоморфными статуями, аналоги которых находили в Южной Франции, что подтверждает европейское участие в ранней истории Китая.
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