https://ria.ru/20220913/khakasiya-1816570966.html
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет - РИА Новости, 13.09.2022
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет
В Хакасии обнаружили голову статуи возрастом в несколько тысяч лет, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:48
2022-09-13T18:48
2022-09-13T18:48
культура
новости культуры
археология
республика хакасия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816541134_0:81:1555:956_1920x0_80_0_0_193e6f85d35729e7ab073cad778a8dbc.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Хакасии обнаружили голову статуи возрастом в несколько тысяч лет, сообщает пресс-служба. Находку можно назвать уникальной. Такие в Хакасии не встречаются, говорит археолог Петр Амзараков. Артефакт был на территории объекта окуневской культуры, которая, по словам исследователя, является "своего рода визитной карточкой Хакасии: даже официальные символы республики имеют свойственные ей солярные знаки"."Найденная скульптура выбивается из общей картины – она, скорее, демонстрирует нам связь местного населения, жившего здесь более 4000 лет назад, с соседними территориями. Из числа наиболее вероятных аналогов – чемурчекская культура", — уточняет Амзараков. Следы окуневской культуры (конец III-начало II тысячелетия до нашей эры) находят на территории Южной Сибири. Чемурчекская культура (2600-1700 годы до нашей эры) была распространена в Монгольском Алтае и Джунгарии. Она известна антропоморфными статуями, аналоги которых находили в Южной Франции, что подтверждает европейское участие в ранней истории Китая.
https://ria.ru/20220908/arkheologiya-1815240692.html
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816541134_86:0:1469:1037_1920x0_80_0_0_08f8f07ca3c0ce36b3c2be91d86f1db8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, республика хакасия
Культура, Новости культуры, Археология, Республика Хакасия
В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет
Голову древней статуи нашли в Хакасии на территории объекта окуневской культуры
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Хакасии обнаружили голову статуи возрастом в несколько тысяч лет, сообщает пресс-служба.
Находку можно назвать уникальной. Такие в Хакасии не встречаются, говорит археолог Петр Амзараков.
Артефакт был на территории объекта окуневской культуры, которая, по словам исследователя, является "своего рода визитной карточкой Хакасии: даже официальные символы республики имеют свойственные ей солярные знаки".
"Найденная скульптура выбивается из общей картины – она, скорее, демонстрирует нам связь местного населения, жившего здесь более 4000 лет назад, с соседними территориями. Из числа наиболее вероятных аналогов – чемурчекская культура", — уточняет Амзараков.
Следы окуневской культуры (конец III-начало II тысячелетия до нашей эры) находят на территории Южной Сибири.
Чемурчекская культура (2600-1700 годы до нашей эры) была распространена в Монгольском Алтае и Джунгарии. Она известна антропоморфными статуями, аналоги которых находили в Южной Франции, что подтверждает европейское участие в ранней истории Китая.