https://ria.ru/20220913/khakasiya-1816570966.html

В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет

В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет - РИА Новости, 13.09.2022

В Хакасии нашли голову статуи возрастом в несколько тысяч лет

В Хакасии обнаружили голову статуи возрастом в несколько тысяч лет, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:48

2022-09-13T18:48

2022-09-13T18:48

культура

новости культуры

археология

республика хакасия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816541134_0:81:1555:956_1920x0_80_0_0_193e6f85d35729e7ab073cad778a8dbc.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Хакасии обнаружили голову статуи возрастом в несколько тысяч лет, сообщает пресс-служба. Находку можно назвать уникальной. Такие в Хакасии не встречаются, говорит археолог Петр Амзараков. Артефакт был на территории объекта окуневской культуры, которая, по словам исследователя, является "своего рода визитной карточкой Хакасии: даже официальные символы республики имеют свойственные ей солярные знаки"."Найденная скульптура выбивается из общей картины – она, скорее, демонстрирует нам связь местного населения, жившего здесь более 4000 лет назад, с соседними территориями. Из числа наиболее вероятных аналогов – чемурчекская культура", — уточняет Амзараков. Следы окуневской культуры (конец III-начало II тысячелетия до нашей эры) находят на территории Южной Сибири. Чемурчекская культура (2600-1700 годы до нашей эры) была распространена в Монгольском Алтае и Джунгарии. Она известна антропоморфными статуями, аналоги которых находили в Южной Франции, что подтверждает европейское участие в ранней истории Китая.

https://ria.ru/20220908/arkheologiya-1815240692.html

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, республика хакасия