https://ria.ru/20220913/katastrofa-1816545139.html

В США назвали планы ограничить цены на российское сырье безрассудством

В США назвали планы ограничить цены на российское сырье безрассудством - РИА Новости, 13.09.2022

В США назвали планы ограничить цены на российское сырье безрассудством

Европейская газовая катастрофа во многом вызвана политикой самого Брюсселя, а также Соединенных Штатов, но никак не действиями России. Об этом заявил... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:02

2022-09-13T17:02

2022-09-13T18:17

в мире

цены на нефть

анналена бербок

паоло джентилони

александр новак

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россия

европа

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Европейская газовая катастрофа во многом вызвана политикой самого Брюсселя, а также Соединенных Штатов, но никак не действиями России. Об этом заявил американский политолог Дэвид Хендриксон в статье для портала The American Conservative.По словам автора, события ведут к тому, что Европа почти полностью лишится российского газа предстоящей зимой. Однако во многом это вызвано именно нежеланием политиков ЕС приобретать у Москвы топливо, о чем сигнализирует нежелание запускать "Северный поток — 2"."На данный момент покупка российского газа через "Северный поток — 2", похоже, не обсуждается в Германии. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, немецкие избиратели должны пожертвовать собой ради Украины. Это и другие заявления говорят о том, что это именно Европа отказывается покупать", — заявил политолог.Из-за санкционной политики Европейский союз, чьими главными чертами всегда были мир, благополучие и влияние, растерял свои силы: вступив в конфликт на экономическом поле, власти все больше делают его "силовым проектом"."Санкции против России значительно расширяют претензии ЕС на роль силового проекта. Они могут серьезно подорвать статус Евросоюза как проекта процветания. Его статус как проекта мира может оказаться далеко позади. Эти санкции фактически представляют собой новую цель, не похожую ни на что, к чему стремился ЕС в прошлом. Они привносят в Евросоюз мощные центробежные силы", — предостерег Хендриксон.При этом США остаются заинтересованными в подобном исходе, так как с помощью плана Дженет Йеллен по выводу российской нефти на рынок и одновременному ограничению цены, который обозреватель назвал безрассудным противоречием, Штаты добиваются собственных целей.Хендриксон также обвинил США в постоянном экономическом давлении на неугодные государства. Однако, по его словам, в этот раз под раздачу попали сами жители западных стран."Штаты проводят в Афганистане, Сирии и Венесуэле политику, которая доводит население до голода; такое же безразличие к страданиям гражданского населения сопровождает тотальную экономическую и финансовую войну против России. В данном же случае ущерб собственным гражданам Запада также стал очевидной и реальной опасностью", — отметил он.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов из России.Вице-премьер Александр Новак назвал эту идею полным абсурдом и подчеркнул, что тем странам, которые ее поддержат, Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российское сырье разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220913/gaz-1816501859.html

https://ria.ru/20220913/gaz-1816486156.html

https://ria.ru/20220912/vybrosy-1816197200.html

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, анналена бербок, паоло джентилони, александр новак, сша, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, северный поток — 2