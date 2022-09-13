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ВСУ с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/kakhovka-1816373810.html
ВСУ с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
ВСУ с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке - РИА Новости, 13.09.2022
ВСУ с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
Украинские войска с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщили власти района. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:28
2022-09-13T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщили власти района.Первая атака во вторник произошла в 1.20 ночи (совпадает с мск)."Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Позже сообщалось об атаках в 2.06 и утром, в 7.06. Во всех случаях работала ПВО.Третья ракетная атака закончилась в 7.30. Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
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херсонская область
новая каховка
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в мире, херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка
08:28 13.09.2022
 
ВСУ с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

Украинские войска с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщили власти района.
Первая атака во вторник произошла в 1.20 ночи (совпадает с мск).
"Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Позже сообщалось об атаках в 2.06 и утром, в 7.06. Во всех случаях работала ПВО.
Третья ракетная атака закончилась в 7.30. Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
06:12Специальная военная операция на Украине
Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНовая Каховка
 
 
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