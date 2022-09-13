https://ria.ru/20220913/kakhovka-1816373810.html

ВСУ с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

ВСУ с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке - РИА Новости, 13.09.2022

ВСУ с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

Украинские войска с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщили власти района. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:28

2022-09-13T08:28

2022-09-13T08:28

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска с полуночи нанесли три ракетных удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщили власти района.Первая атака во вторник произошла в 1.20 ночи (совпадает с мск)."Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Позже сообщалось об атаках в 2.06 и утром, в 7.06. Во всех случаях работала ПВО.Третья ракетная атака закончилась в 7.30. Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

https://ria.ru/20220913/terakt-1816369364.html

херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , новая каховка