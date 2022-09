https://ria.ru/20220913/iphone-1816364638.html

В России упали цены на iPhone 13, показало исследование

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Цены на iPhone 13 после презентации новых моделей — iPhone 14 и iPhone 14 Plus — в России упали в среднем на 18%, сильнее всего подешевела модель 13 mini на 512 гигабайтов, говорится в исследовании онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Эксперты отметили, что одновременно со снижением цены на предыдущие версии смартфонов Apple растет онлайн-спрос на данную продукцию, но потребители интересуются моделями не старше двух лет. "Большой интерес у россиян вызвал и сам релиз iPhone 14, несмотря на то что бренд остановил официальные продажи на территории страны. Число запросов на новые модели смартфонов Apple сопоставимо с показателями прошлого года, когда запускалась 13-я линейка. В августе онлайн-спрос на данную продукцию вырос на 83% и продолжает расти на заявлении Минпромторга о ввозе новых устройств в Россию по параллельному импорту", - добавляется в исследовании.Так, 7 сентября Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября. Позже вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал РИА Новости, что продажи iPhone 14 в России через параллельный импорт начнутся в начале октября, хотя на "сером" рынке в стране эти модели появятся уже через день после начала официальных продаж в Европе, но в любом случае все эти смартфоны будут обходиться дороже, чем по стандартным ценам на них за границей.При этом, по данным сервиса, из года в год ажиотаж на новый iPhone продолжается около четырех месяцев — россияне обновляют электронные устройства во второй половине года, также iPhone покупают в подарок на Новый год. Однако уже в январе интерес ослабевает на 25-30% по отношению к сентябрю, когда обычно анонсируют новые модели.

