Рейтинг@Mail.ru
В России упали цены на iPhone 13, показало исследование - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/iphone-1816364638.html
В России упали цены на iPhone 13, показало исследование
В России упали цены на iPhone 13, показало исследование - РИА Новости, 13.09.2022
В России упали цены на iPhone 13, показало исследование
Цены на iPhone 13 после презентации новых моделей — iPhone 14 и iPhone 14 Plus — в России упали в среднем на 18%, сильнее всего подешевела модель 13 mini на 512 РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T03:28
2022-09-13T05:36
экономика
россия
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_051ff1f599b4638e67f8e95c5f598ce4.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Цены на iPhone 13 после презентации новых моделей — iPhone 14 и iPhone 14 Plus — в России упали в среднем на 18%, сильнее всего подешевела модель 13 mini на 512 гигабайтов, говорится в исследовании онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Эксперты отметили, что одновременно со снижением цены на предыдущие версии смартфонов Apple растет онлайн-спрос на данную продукцию, но потребители интересуются моделями не старше двух лет. "Большой интерес у россиян вызвал и сам релиз iPhone 14, несмотря на то что бренд остановил официальные продажи на территории страны. Число запросов на новые модели смартфонов Apple сопоставимо с показателями прошлого года, когда запускалась 13-я линейка. В августе онлайн-спрос на данную продукцию вырос на 83% и продолжает расти на заявлении Минпромторга о ввозе новых устройств в Россию по параллельному импорту", - добавляется в исследовании.Так, 7 сентября Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября. Позже вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал РИА Новости, что продажи iPhone 14 в России через параллельный импорт начнутся в начале октября, хотя на "сером" рынке в стране эти модели появятся уже через день после начала официальных продаж в Европе, но в любом случае все эти смартфоны будут обходиться дороже, чем по стандартным ценам на них за границей.При этом, по данным сервиса, из года в год ажиотаж на новый iPhone продолжается около четырех месяцев — россияне обновляют электронные устройства во второй половине года, также iPhone покупают в подарок на Новый год. Однако уже в январе интерес ослабевает на 25-30% по отношению к сентябрю, когда обычно анонсируют новые модели.
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/iphone-1815382846.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_720bd137cca6865ccba57db850d9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, apple iphone
Экономика, Россия, Apple iPhone
03:28 13.09.2022 (обновлено: 05:36 13.09.2022)
 
В России упали цены на iPhone 13, показало исследование

Исследование Price.ru: цены на iPhone 13 упали в среднем на 18% после релиза новых моделей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Смартфон компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Цены на iPhone 13 после презентации новых моделей — iPhone 14 и iPhone 14 Plus — в России упали в среднем на 18%, сильнее всего подешевела модель 13 mini на 512 гигабайтов, говорится в исследовании онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средняя цена смартфона iPhone 13 с памятью 512 Gb, по данным на 8 сентября 2022 года, в российских интернет-магазинах составила 67 457 рублей (-18% к показателю 1 сентября 2022 года). Средняя стоимость iPhone 13 mini 256 Gb в начале месяца составляла 64 507 рублей, а после релиза iPhone 14 упала на 11% - до 57 505 рублей. Еще больше (на 24%) подешевела модель 13 mini 512 Gb: 1 сентября ее средняя цена составляла 91 485 рублей, а 8 сентября – 69 977 рублей", - говорится в материалах.
Эксперты отметили, что одновременно со снижением цены на предыдущие версии смартфонов Apple растет онлайн-спрос на данную продукцию, но потребители интересуются моделями не старше двух лет. "Большой интерес у россиян вызвал и сам релиз iPhone 14, несмотря на то что бренд остановил официальные продажи на территории страны. Число запросов на новые модели смартфонов Apple сопоставимо с показателями прошлого года, когда запускалась 13-я линейка. В августе онлайн-спрос на данную продукцию вырос на 83% и продолжает расти на заявлении Минпромторга о ввозе новых устройств в Россию по параллельному импорту", - добавляется в исследовании.
Так, 7 сентября Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут пяти цветов, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября. Позже вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сказал РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал РИА Новости, что продажи iPhone 14 в России через параллельный импорт начнутся в начале октября, хотя на "сером" рынке в стране эти модели появятся уже через день после начала официальных продаж в Европе, но в любом случае все эти смартфоны будут обходиться дороже, чем по стандартным ценам на них за границей.
При этом, по данным сервиса, из года в год ажиотаж на новый iPhone продолжается около четырех месяцев — россияне обновляют электронные устройства во второй половине года, также iPhone покупают в подарок на Новый год. Однако уже в январе интерес ослабевает на 25-30% по отношению к сентябрю, когда обычно анонсируют новые модели.
Фамилия Орлова в презентации iPhone 14 Pro
8 сентября, 12:52В мире
В презентации новых iPhone нашли "русский след"
 
ЭкономикаРоссияApple iPhone
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала