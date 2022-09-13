https://ria.ru/20220913/gumpomosch-1816516007.html
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости, 13.09.2022
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области
Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки 830 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:46
2022-09-13T15:46
2022-09-13T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки 830 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.Ведомство добавило, что более 12 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания, отметив, что гуманитарная помощь выдавалась не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.
https://ria.ru/20220912/lnr-1816269095.html
запорожская область
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Херсонская область
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области
Росгвардия помогла доставить 830 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую области