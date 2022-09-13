Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/gumpomosch-1816516007.html
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости, 13.09.2022
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области
Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки 830 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:46
2022-09-13T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки 830 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.Ведомство добавило, что более 12 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания, отметив, что гуманитарная помощь выдавалась не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.
https://ria.ru/20220912/lnr-1816269095.html
запорожская область
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Херсонская область
15:46 13.09.2022
 
Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области

Росгвардия помогла доставить 830 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАвтомобиль с гуманитарной помощью
Автомобиль с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобиль с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки 830 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Росгвардейцы обеспечили безопасность четырнадцати гуманитарных колонн МЧС России, которые доставили 830 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в населенные пункты Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что более 12 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания, отметив, что гуманитарная помощь выдавалась не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.
Мероприятия разведывательной группы Росгвардии в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 16:31Специальная военная операция на Украине
Росгвардия задержала в ЛНР девятерых пособников украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Херсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала