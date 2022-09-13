https://ria.ru/20220913/gumpomosch-1816516007.html

Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области

Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости, 13.09.2022

Росгвардия помогла доставить гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую области

Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки 830 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:46

2022-09-13T15:46

2022-09-13T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

херсонская область

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки 830 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.Ведомство добавило, что более 12 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания, отметив, что гуманитарная помощь выдавалась не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

https://ria.ru/20220912/lnr-1816269095.html

запорожская область

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в мире, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область