https://ria.ru/20220913/gosduma-1816437320.html
Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы
Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы - РИА Новости, 13.09.2022
Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что встретился накануне с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждалась приоритетная повестка Думы, глава государства... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:39
2022-09-13T12:39
2022-09-13T12:39
политика
вячеслав володин
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россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что встретился накануне с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждалась приоритетная повестка Думы, глава государства пожелал депутатам успешной работы."Вчера состоялась встреча с нашим президентом. Мы обсуждали вопросы приоритетной повестки Государственной Думы. Владимир Владимирович просил передать вам пожелания успешной работы в интересах наших граждан, страны, чтобы у нас все получалось", - сообщил Володин, открывая пленарное заседание во вторник.
https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059432.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, вячеслав володин, владимир путин, россия, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы
Путин встретился с Володиным, обсудил повестку Госдумы и пожелал депутатам успешной работы