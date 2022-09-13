https://ria.ru/20220913/gosduma-1816437320.html

Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы

Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы - РИА Новости, 13.09.2022

Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что встретился накануне с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждалась приоритетная повестка Думы, глава государства... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:39

2022-09-13T12:39

2022-09-13T12:39

политика

вячеслав володин

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что встретился накануне с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждалась приоритетная повестка Думы, глава государства пожелал депутатам успешной работы."Вчера состоялась встреча с нашим президентом. Мы обсуждали вопросы приоритетной повестки Государственной Думы. Владимир Владимирович просил передать вам пожелания успешной работы в интересах наших граждан, страны, чтобы у нас все получалось", - сообщил Володин, открывая пленарное заседание во вторник.

https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059432.html

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Кирилл Волков

политика, вячеслав володин, владимир путин, россия, госдума рф