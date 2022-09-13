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Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы - РИА Новости, 13.09.2022
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Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы
Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы - РИА Новости, 13.09.2022
Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что встретился накануне с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждалась приоритетная повестка Думы, глава государства... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:39
2022-09-13T12:39
политика
вячеслав володин
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что встретился накануне с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждалась приоритетная повестка Думы, глава государства пожелал депутатам успешной работы."Вчера состоялась встреча с нашим президентом. Мы обсуждали вопросы приоритетной повестки Государственной Думы. Владимир Владимирович просил передать вам пожелания успешной работы в интересах наших граждан, страны, чтобы у нас все получалось", - сообщил Володин, открывая пленарное заседание во вторник.
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политика, вячеслав володин, владимир путин, россия, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
12:39 13.09.2022
 
Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы

Путин встретился с Володиным, обсудил повестку Госдумы и пожелал депутатам успешной работы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что встретился накануне с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждалась приоритетная повестка Думы, глава государства пожелал депутатам успешной работы.
"Вчера состоялась встреча с нашим президентом. Мы обсуждали вопросы приоритетной повестки Государственной Думы. Владимир Владимирович просил передать вам пожелания успешной работы в интересах наших граждан, страны, чтобы у нас все получалось", - сообщил Володин, открывая пленарное заседание во вторник.
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