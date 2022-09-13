https://ria.ru/20220913/gaz-1816553112.html

ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ

ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ - РИА Новости, 13.09.2022

ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ

ЕС предложит ввести более высокие сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в целях борьбы резким ростом цен на энергоносители, сообщает... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:28

2022-09-13T17:28

2022-09-13T17:28

природный газ

евросоюз

еврокомиссия

в мире

европа

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС предложит ввести более высокие сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в целях борьбы резким ростом цен на энергоносители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии."Ожидается, что Брюссель предложит более высокие, чем ожидалось, сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в рамках чрезвычайного пакета мер, направленных на борьбу с резким ростом цен на энергоносители", - пишет газета.Кроме того, лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, будет установлен на уровне 180 евро за МВт-час, что ниже, чем 200 евро за МВт-час, предложенных в предыдущем проекте, и меньше половины текущей рыночной ставки на электроэнергию, указывает издание.Также отмечается, что законопроект Еврокомиссии устанавливает обязательные цели - сократить для стран Евросоюза потребление электроэнергии в часы наибольшего её потребления, и по плану это сокращение позволит уменьшить потребление газа на 1,2 миллиарда кубометров в течение четырех месяцев.

https://ria.ru/20220913/gaz-1816485043.html

https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html

европа

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, евросоюз, еврокомиссия, в мире, европа