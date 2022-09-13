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ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ - РИА Новости, 13.09.2022
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ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ
ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ - РИА Новости, 13.09.2022
ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ
ЕС предложит ввести более высокие сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в целях борьбы резким ростом цен на энергоносители, сообщает... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:28
2022-09-13T17:28
природный газ
евросоюз
еврокомиссия
в мире
европа
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС предложит ввести более высокие сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в целях борьбы резким ростом цен на энергоносители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии."Ожидается, что Брюссель предложит более высокие, чем ожидалось, сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в рамках чрезвычайного пакета мер, направленных на борьбу с резким ростом цен на энергоносители", - пишет газета.Кроме того, лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, будет установлен на уровне 180 евро за МВт-час, что ниже, чем 200 евро за МВт-час, предложенных в предыдущем проекте, и меньше половины текущей рыночной ставки на электроэнергию, указывает издание.Также отмечается, что законопроект Еврокомиссии устанавливает обязательные цели - сократить для стран Евросоюза потребление электроэнергии в часы наибольшего её потребления, и по плану это сокращение позволит уменьшить потребление газа на 1,2 миллиарда кубометров в течение четырех месяцев.
https://ria.ru/20220913/gaz-1816485043.html
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природный газ, евросоюз, еврокомиссия, в мире, европа
Природный газ, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Европа
17:28 13.09.2022
 
ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ

FT: Евросоюз предложит повысить сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС предложит ввести более высокие сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в целях борьбы резким ростом цен на энергоносители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии.
"Ожидается, что Брюссель предложит более высокие, чем ожидалось, сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в рамках чрезвычайного пакета мер, направленных на борьбу с резким ростом цен на энергоносители", - пишет газета.
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Кроме того, лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, будет установлен на уровне 180 евро за МВт-час, что ниже, чем 200 евро за МВт-час, предложенных в предыдущем проекте, и меньше половины текущей рыночной ставки на электроэнергию, указывает издание.
Также отмечается, что законопроект Еврокомиссии устанавливает обязательные цели - сократить для стран Евросоюза потребление электроэнергии в часы наибольшего её потребления, и по плану это сокращение позволит уменьшить потребление газа на 1,2 миллиарда кубометров в течение четырех месяцев.
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