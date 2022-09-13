ЕС хочет поднять сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ
FT: Евросоюз предложит повысить сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС предложит ввести более высокие сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в целях борьбы резким ростом цен на энергоносители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии.
"Ожидается, что Брюссель предложит более высокие, чем ожидалось, сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в рамках чрезвычайного пакета мер, направленных на борьбу с резким ростом цен на энергоносители", - пишет газета.
Кроме того, лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, будет установлен на уровне 180 евро за МВт-час, что ниже, чем 200 евро за МВт-час, предложенных в предыдущем проекте, и меньше половины текущей рыночной ставки на электроэнергию, указывает издание.
Также отмечается, что законопроект Еврокомиссии устанавливает обязательные цели - сократить для стран Евросоюза потребление электроэнергии в часы наибольшего её потребления, и по плану это сокращение позволит уменьшить потребление газа на 1,2 миллиарда кубометров в течение четырех месяцев.