https://ria.ru/20220913/gaz-1816521496.html

Россия готова поставлять газ в Евросоюз, заявило посольство в Париже

Россия готова поставлять газ в Евросоюз, заявило посольство в Париже - РИА Новости, 13.09.2022

Россия готова поставлять газ в Евросоюз, заявило посольство в Париже

Россия готова поставлять газ в ЕС, если Европа будет в этом заинтересована, сообщил пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов в эфире... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:01

2022-09-13T16:01

2022-09-13T16:01

экономика

россия

евросоюз

газпром

цены на нефть

франция

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Россия готова поставлять газ в ЕС, если Европа будет в этом заинтересована, сообщил пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов в эфире телеканала BFMTV."Спросите себя сами, спросите у европейских лидеров, хотят ли они российский газ? Мы готовы его поставлять", - заявил Макогонов на вопрос журналиста, будет ли в Европе газ этой зимой.Он отметил, что сложности с поставками газа из России в Европу в первую очередь вызваны санкциями, наложенными на газопроводы, по которым шли поставки. "Мы бы искренне хотели знать, хочет ли Европа получать наш газ? Как будто Россия сама наложила санкции на газопровод, как будто это Россия блокирует все поставки газа. Например, трубопровод Ямал-Европа, который пересекает Белоруссию и Польшу: это Польша наложила на него санкции. Они больше не хотят получать российский газ. Теперь он пуст", - отметил пресс-секретарь посольства."Nord Stream I больше не работает из-за технических сложностей, связанных с санкциями. Nord Stream II не был запущен. Он был закончен в прошлом сентябре, нужно просто нажать на кнопку, и он начнет функционировать, но никто этого не хочет. Украина блокирует ту часть газопровода, который пересекает ее территорию", - добавил Макогонов.Газопровод "Ямал-Европа" являлся одним из маршрутов поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок, его мощность составляла до 33 миллиардов кубометров в год. Экспорт шел из России через Белоруссию в Польшу и далее в Германию. С мая российские власти в ответ на польские санкции запретили "Газпрому" пользоваться польской частью магистрали для поставок газа. Работа "Северного потока" с конца августа приостановлена, поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814782613.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, евросоюз, газпром, цены на нефть, франция, санкции в отношении россии