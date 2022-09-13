https://ria.ru/20220913/finaktivy-1816388725.html
Минфин и ЦБ разработают предложения по развитию рынка цифровых финактивов
Минфин и ЦБ разработают предложения по развитию рынка цифровых финактивов - РИА Новости, 13.09.2022
Минфин и ЦБ разработают предложения по развитию рынка цифровых финактивов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России до 1 декабря представить предложения по развитию в стране рынка цифровых... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:15
2022-09-13T10:15
2022-09-13T10:15
экономика
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России до 1 декабря представить предложения по развитию в стране рынка цифровых финансовых активов, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."Председатель правительства подчеркивал, что в сложившихся условиях их использование будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт. В связи с этим Минфину при участии Банка России необходимо до 1 декабря представить согласованные предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых активов, включая использование децентрализованных технологий", - сказано в сообщении по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Минфин и ЦБ разработают предложения по развитию рынка цифровых финактивов
Минфин и ЦБ к декабрю разработают предложения по развитию рынка цифровых финактивов