https://ria.ru/20220913/finaktivy-1816388725.html

Минфин и ЦБ разработают предложения по развитию рынка цифровых финактивов

Минфин и ЦБ разработают предложения по развитию рынка цифровых финактивов - РИА Новости, 13.09.2022

Минфин и ЦБ разработают предложения по развитию рынка цифровых финактивов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России до 1 декабря представить предложения по развитию в стране рынка цифровых... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:15

2022-09-13T10:15

2022-09-13T10:15

экономика

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России до 1 декабря представить предложения по развитию в стране рынка цифровых финансовых активов, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."Председатель правительства подчеркивал, что в сложившихся условиях их использование будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт. В связи с этим Минфину при участии Банка России необходимо до 1 декабря представить согласованные предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых активов, включая использование децентрализованных технологий", - сказано в сообщении по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия