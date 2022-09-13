https://ria.ru/20220913/eskalatsiya-1816610955.html
Вашингтон призвал Москву помочь прекратить эскалацию между Ереваном и Баку
Вашингтон призвал Москву помочь прекратить эскалацию между Ереваном и Баку - РИА Новости, 13.09.2022
Вашингтон призвал Москву помочь прекратить эскалацию между Ереваном и Баку
США призывают Россию использовать свое значительное влияние на Армению и Азербайджан для прекращения эскалации и уверены, что эскалация не в ее интересах,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:05
2022-09-13T23:05
2022-09-13T23:05
ситуация на армяно-азербайджанской границе
одкб
нед прайс
в мире
азербайджан
армения
сша
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США призывают Россию использовать свое значительное влияние на Армению и Азербайджан для прекращения эскалации и уверены, что эскалация не в ее интересах, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Не подлежит также сомнению, что Россия обладает значительным влиянием как на Армению, так и на Азербайджан. Мы призывали Россию и призываем ее использовать это влияние... таким образом, чтобы помочь достичь прекращения военных действий и в более широком контексте – деэскалации этой напряженности", - добавил Прайс.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во вторник сообщил РИА Новости, что саммит ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе начался по видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20220913/odkb-1816602623.html
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, одкб, нед прайс, в мире, азербайджан, армения, сша
Ситуация на армяно-азербайджанской границе, ОДКБ, Нед Прайс, В мире, Азербайджан, Армения, США
Вашингтон призвал Москву помочь прекратить эскалацию между Ереваном и Баку
Вашингтон призвал Москву использовать влияние на Ереван и Баку для прекращения эскалации
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США призывают Россию использовать свое значительное влияние на Армению и Азербайджан для прекращения эскалации и уверены, что эскалация не в ее интересах, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Нет никаких сомнений в том, что эскалация боевых действий или прямое насилие между Арменией и Азербайджаном... не отвечает интересам России. Никто в этом не заинтересован", - сказал он.
"Не подлежит также сомнению, что Россия обладает значительным влиянием как на Армению, так и на Азербайджан. Мы призывали Россию и призываем ее использовать это влияние... таким образом, чтобы помочь достичь прекращения военных действий и в более широком контексте – деэскалации этой напряженности", - добавил Прайс.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин
, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина
и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее во вторник сообщил РИА Новости, что саммит ОДКБ
по ситуации на армяно-азербайджанской границе начался по видео-конференц-связи.