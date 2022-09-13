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Промышленники призвали ЕС принять меры поддержки из-за цен на энергию - РИА Новости, 13.09.2022
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Промышленники призвали ЕС принять меры поддержки из-за цен на энергию
Промышленники призвали ЕС принять меры поддержки из-за цен на энергию - РИА Новости, 13.09.2022
Промышленники призвали ЕС принять меры поддержки из-за цен на энергию
Представители европейской промышленности призвали власти принять немедленные меры поддержки на фоне высоких цен на энергию, говорится в заявлении представителей РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:27
2022-09-13T20:27
цены на нефть
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Представители европейской промышленности призвали власти принять немедленные меры поддержки на фоне высоких цен на энергию, говорится в заявлении представителей энергоёмкой промышленности, распространённом ассоциацией Eurofer."Мы призываем европейское руководство предоставить промышленности немедленные и четкие меры поддержки, которые могут быть быстро реализованы для обеспечения дальнейшей жизнеспособности операций в Европе", - говорится в нем.В заявлении указывается то давление, которое рост цен на электроэнергию и газ оказывает на инфляцию и экономику ЕС, угрожая конкурентоспособности европейских компаний. Это уже привело к закрытию заводов или сокращению производства во многих секторах, отмечается в заявлении."С каждым днем ​​ситуация ухудшается с потенциальными необратимыми последствиями для инвестиций в Европе", - говорится в документе.В конце прошлой недели министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече обсуждали ряд мер на фоне высокой стоимости энергии. Среди них были лимит цен на импорт газа, снижение потребления электричества в пиковые часы, ограничение прибыли компаний, которые вырабатывают электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы из-за его высокой стоимости на рынке.Окончательных решений не ожидалось и не было принято. Еврокомиссия должна в среду представить более конкретные предложения по энергетическим мерам."В этом контексте нам, к сожалению, не хватает чувства срочности в ряде мер, обсуждавшихся на энергетическом совете. Многие из этих мер требуют дальнейшей проработки, сформулированы широко, а порой и расплывчато, неясно их применение в промышленности", - говорится в заявлении.Ещё одно внеочередное заседание министров для обсуждения предложений ЕК по этой теме созвано на 30 сентября.
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цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Евросоюз, Еврокомиссия
20:27 13.09.2022
 
Промышленники призвали ЕС принять меры поддержки из-за цен на энергию

Промышленники призвали власти в ЕС немедленно принять меры поддержки из-за цен на энергию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Представители европейской промышленности призвали власти принять немедленные меры поддержки на фоне высоких цен на энергию, говорится в заявлении представителей энергоёмкой промышленности, распространённом ассоциацией Eurofer.
"Мы призываем европейское руководство предоставить промышленности немедленные и четкие меры поддержки, которые могут быть быстро реализованы для обеспечения дальнейшей жизнеспособности операций в Европе", - говорится в нем.
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В заявлении указывается то давление, которое рост цен на электроэнергию и газ оказывает на инфляцию и экономику ЕС, угрожая конкурентоспособности европейских компаний. Это уже привело к закрытию заводов или сокращению производства во многих секторах, отмечается в заявлении.
"С каждым днем ​​ситуация ухудшается с потенциальными необратимыми последствиями для инвестиций в Европе", - говорится в документе.
В конце прошлой недели министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече обсуждали ряд мер на фоне высокой стоимости энергии. Среди них были лимит цен на импорт газа, снижение потребления электричества в пиковые часы, ограничение прибыли компаний, которые вырабатывают электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы из-за его высокой стоимости на рынке.
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Окончательных решений не ожидалось и не было принято. Еврокомиссия должна в среду представить более конкретные предложения по энергетическим мерам.
"В этом контексте нам, к сожалению, не хватает чувства срочности в ряде мер, обсуждавшихся на энергетическом совете. Многие из этих мер требуют дальнейшей проработки, сформулированы широко, а порой и расплывчато, неясно их применение в промышленности", - говорится в заявлении.
Ещё одно внеочередное заседание министров для обсуждения предложений ЕК по этой теме созвано на 30 сентября.
Санкции разрушают Европу: митинг в Вене против роста цен на электроэнергию - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 17:14
"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен В столице Австрии прошел многотысячный митинг против роста цен на энергоносители и инфляции. Люди призывают открыть "Северный поток" и прекратить санкции против России. "Санкции не имеют нужного эффекта, они только разрушают Европу", – заявил лидер движения "Фэрденкен" и организатор митинга Ханнес Брейча.
 
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