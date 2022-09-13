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Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/elenovka-1816386501.html
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 13.09.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска в 9.27 мск обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:05
2022-09-13T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 9.27 мск обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.27 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецк (днр)
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
10:05 13.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 9.27 мск обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.27 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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