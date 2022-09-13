https://ria.ru/20220913/elenovka-1816386501.html

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска в 9.27 мск обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:05

2022-09-13T10:05

2022-09-13T10:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 9.27 мск обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.27 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато