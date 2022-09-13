Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 9.27 мск обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.27 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.