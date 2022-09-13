https://ria.ru/20220913/elektrostantsiya-1816480885.html

КНР приступила к строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции

КНР приступила к строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции - РИА Новости, 13.09.2022

КНР приступила к строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции

Китай приступил к строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции. Она будет расположена в пустыне Тэнгэр, в Нинся-Хуэйском автономном районе на... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:28

2022-09-13T14:28

2022-09-13T14:28

россия-китай: главное

китай

хунань

экономика

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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай приступил к строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции. Она будет расположена в пустыне Тэнгэр, в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР.Стоимость проекта – 15,2 миллиарда юаней (2,2 миллиарда долларов). Установленная мощность электростанции достигнет 3 ГВт. Ее эксплуатация позволит ежегодно экономить до 1,92 миллиона тонн угля. Электричество со станции будет поставляться, в том числе, в центрально-китайскую провинцию Хунань по ЛЭП протяженностью порядка 1,5 тысячи километров.В минувшем году установленные в КНР мощности электростанций, работающих на возобновляющихся источниках энергии, к концу октября превысили психологически важный порог в 1 миллиард кВт, увеличившись вдвое с 2015 года. В частности, установленные мощности ГЭС, ветряных и солнечных электростанций по состоянию на минувший ноябрь составили соответственно 385 миллионов кВт, 299 миллионов кВт и 282 миллионов кВт. По всем этим показателям Китай занимает первое место в мире.

https://ria.ru/20211228/kitay-1765825293.html

китай

хунань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, хунань, экономика