КНР приступила к строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции
© AP Photo / Chinatopix / Polat NiyazРабочие устанавливают солнечные батареи на электростанции в Китае
© AP Photo / Chinatopix / Polat Niyaz
Рабочие устанавливают солнечные батареи на электростанции в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай приступил к строительству крупнейшей в стране солнечной электростанции. Она будет расположена в пустыне Тэнгэр, в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР.
Стоимость проекта – 15,2 миллиарда юаней (2,2 миллиарда долларов). Установленная мощность электростанции достигнет 3 ГВт. Ее эксплуатация позволит ежегодно экономить до 1,92 миллиона тонн угля. Электричество со станции будет поставляться, в том числе, в центрально-китайскую провинцию Хунань по ЛЭП протяженностью порядка 1,5 тысячи километров.
В минувшем году установленные в КНР мощности электростанций, работающих на возобновляющихся источниках энергии, к концу октября превысили психологически важный порог в 1 миллиард кВт, увеличившись вдвое с 2015 года. В частности, установленные мощности ГЭС, ветряных и солнечных электростанций по состоянию на минувший ноябрь составили соответственно 385 миллионов кВт, 299 миллионов кВт и 282 миллионов кВт. По всем этим показателям Китай занимает первое место в мире.
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