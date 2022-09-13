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Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/elektrosnabzhenie-1816611724.html
Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области
Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области - РИА Новости, 13.09.2022
Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что электроснабжение в Харькове и Харьковской области восстановлено "на 100%". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:15
2022-09-13T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
харьков
харьковская область
киев
украина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что электроснабжение в Харькове и Харьковской области восстановлено "на 100%".Ранее он сообщал, что Харьковская область вновь осталась без света."Харьковская область. Электроснабжение города и области восстановлено на 100%", - написал Тимошенко в Telegram-канале.
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, харьков, харьковская область, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Харьков, Харьковская область, Киев, Украина
23:15 13.09.2022
 
Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области

Офис Зеленского: электроснабжение Харькова и области восстановлено на сто процентов

© AP Photo / Bernat ArmangueСитуация в Харькове
Ситуация в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Ситуация в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что электроснабжение в Харькове и Харьковской области восстановлено "на 100%".
Ранее он сообщал, что Харьковская область вновь осталась без света.
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 17:22Специальная военная операция на Украине
В Харькове восстановили работу метро
"Харьковская область. Электроснабжение города и области восстановлено на 100%", - написал Тимошенко в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоХарьковХарьковская областьКиевУкраина
 
 
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