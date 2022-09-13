https://ria.ru/20220913/elektrosnabzhenie-1816611724.html
Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области
Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области - РИА Новости, 13.09.2022
Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что электроснабжение в Харькове и Харьковской области восстановлено "на 100%". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:15
2022-09-13T23:15
2022-09-13T23:15
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что электроснабжение в Харькове и Харьковской области восстановлено "на 100%".Ранее он сообщал, что Харьковская область вновь осталась без света."Харьковская область. Электроснабжение города и области восстановлено на 100%", - написал Тимошенко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220912/kharkov-1816290003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Киев заявил о восстановлении электроснабжения в Харькове и области
Офис Зеленского: электроснабжение Харькова и области восстановлено на сто процентов