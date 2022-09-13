https://ria.ru/20220913/elektrosnabzhenie-1816411320.html

Специалисты обеспечили электроснабжением станцию БКЛ "Сокольники" в Москве

Специалисты обеспечили электроснабжением станцию БКЛ "Сокольники" в Москве - РИА Новости, 13.09.2022

Специалисты обеспечили электроснабжением станцию БКЛ "Сокольники" в Москве

Специалисты полностью обеспечили электроснабжением станцию Большой кольцевой линии "Сокольники" в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:25

2022-09-13T11:25

2022-09-13T11:37

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты полностью обеспечили электроснабжением станцию Большой кольцевой линии "Сокольники" в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для подключения к сетям станции БКЛ "Сокольники" проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью почти 12,5 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 7 мегаватт."Распределительные сети напряжением 20 киловатт характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", – пояснил Бирюков.Ранее столичные энергетики подключили к сетям еще две строящиеся в составе северо-восточного участка БКЛ станции – "Марьина роща" и "Рижская".

https://ria.ru/20220912/otoplenie-1816251135.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы