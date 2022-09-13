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Специалисты обеспечили электроснабжением станцию БКЛ "Сокольники" в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
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Специалисты обеспечили электроснабжением станцию БКЛ "Сокольники" в Москве
Специалисты обеспечили электроснабжением станцию БКЛ "Сокольники" в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
Специалисты обеспечили электроснабжением станцию БКЛ "Сокольники" в Москве
Специалисты полностью обеспечили электроснабжением станцию Большой кольцевой линии "Сокольники" в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:25
2022-09-13T11:37
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты полностью обеспечили электроснабжением станцию Большой кольцевой линии "Сокольники" в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для подключения к сетям станции БКЛ "Сокольники" проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью почти 12,5 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 7 мегаватт."Распределительные сети напряжением 20 киловатт характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", – пояснил Бирюков.Ранее столичные энергетики подключили к сетям еще две строящиеся в составе северо-восточного участка БКЛ станции – "Марьина роща" и "Рижская".
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
11:25 13.09.2022 (обновлено: 11:37 13.09.2022)
 

Специалисты обеспечили электроснабжением станцию БКЛ "Сокольники" в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкРабочие Мосметростроя на строительстве станции метро "Сокольники" БКЛ
Рабочие Мосметростроя на строительстве станции метро Сокольники БКЛ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Рабочие Мосметростроя на строительстве станции метро "Сокольники" БКЛ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты полностью обеспечили электроснабжением станцию Большой кольцевой линии "Сокольники" в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Отмечается, что для подключения к сетям станции БКЛ "Сокольники" проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью почти 12,5 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 7 мегаватт.
"Распределительные сети напряжением 20 киловатт характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", – пояснил Бирюков.
Ранее столичные энергетики подключили к сетям еще две строящиеся в составе северо-восточного участка БКЛ станции – "Марьина роща" и "Рижская".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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