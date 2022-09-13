https://ria.ru/20220913/elektrichestvo-1816375159.html
В ДНР более 9600 абонентов остались без света
В ДНР более 9600 абонентов остались без света - РИА Новости, 13.09.2022
В ДНР более 9600 абонентов остались без света
Более 9,6 тысячи абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики ДНР. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:49
2022-09-13T08:49
2022-09-13T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
полтавская область
донецкая народная республика
харьковская область
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Более 9,6 тысячи абонентов в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения, сообщило минугля и энергетики ДНР."По состоянию на 7.30 13 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 159 трансформаторных подстанций, 9661 бытовой абонент", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и подконтрольной Киеву части ДНР, о частичном - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области. Позднее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
https://ria.ru/20220911/udary-1815982056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР более 9600 абонентов остались без света
Минугля ДНР: в республике более 9600 абонентов остались без света